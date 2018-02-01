Как белоруска учится в Канаде за заработанные на каникулах деньги 5 1.02.2018, 12:39

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Алина Олехнович рассказала, чем учеба в Канаде отличается от ее белорусского опыта.

После выпуска из БГУ Алина Олехнович уехала учиться в Канаду. За свой счет. «У родителей обычные профессии. Поэтому с самого начала я понимала, что в основном могу рассчитывать только на себя», — говорит девушка. Как она зарабатывает на проживание, на что уходит половина бюджета на месяц, чем учеба в Канаде отличается от ее белорусского опыта и что делать, если через две недели после приезда ты подцепил чесотку в чужой стране, Алина рассказала tut.by.

«Не представляла, как в 21 год закончу универ и буду ездить по маршруту „работа — дом“»

Алина Олехнович окончила факультет международных отношений БГУ. Каждое лето во время учебы она ездила в США по студенческой программе. В последний год сильно напряглась — три месяца работала без выходных. Так удалось собрать около 10 тысяч долларов, которые Алина инвестировала в учебу за границей.

— У моих родителей обычные профессии. Мама работает экономистом, папа — водителем в Петербурге. Поэтому с самого начала я понимала, что в основном могу рассчитывать только на себя.

Зачем Алине в принципе понадобилась учеба за границей, да еще и на другом континенте?

— Я не представляла, как в 21 год закончу университет, буду работать клерком и перемещаться по маршруту «работа — дом». От этих мыслей меня охватывал дикий ужас. Вернуться домой я смогу всегда, а попробовать себя в чужой стране — только сейчас.

Почему этой чужой страной стала именно Канада?

— Наверное, я до сих пор не могу ответить на этот вопрос. Первый раз подумала о Канаде, когда работала в США неподалеку от канадской границы. Глупо так говорить, но мне показалось, что там очень красиво. Плюс было интересно, как устроена жизнь на другом континенте. Еще одна причина — более низкая стоимость обучения в сравнении с США.

Приняв решение, Алина стала искать любую информацию о стране. Вначале была в растерянности: какой город для жизни и колледж для учебы выбрать? Перечитав множество информации, остановилась на Торонто и колледже Джорджа Брауна.

— Главный язык тут английский, а не французский, как в Квебеке, например. К тому же здесь больше учебных заведений, чем в любом другом городе Канады, — не зря его называют центром студентов и иммигрантов. После я начала «гуглить» цены на жилье. В Торонто они оказались куда более приемлемые, чем в Ванкувере. А ехать на самый север, в провинцию Альберта, я тоже не решилась: там очень холодно.

В Торонто Алина живет чуть больше полутора лет. За это время в ее произношении появился выразительный английский акцент.

«Программа в колледже стоила 15 тысяч канадских долларов. Оплатила ее сама»

— Впервые об учебе в Канаде я задумалась на 4-м курсе. Сначала хотела поступать в магистратуру, но она стоила очень дорого — 40 тысяч канадских долларов в год. Поэтому я выбрала Postgraduate Certificate.

В Канаде образовательная система выглядит так: школа, колледж, бакалавриат, магистратура. Сертификат — это «надстройка» между бакалавриатом и магистратурой. Он удобен для тех, кто хочет остаться в Канаде: дает право получить 3-летнее разрешение на работу. Продолжительность моего «сертификата» — полтора года: два семестра учебы и один практики.

В Торонто есть три популярных колледжа для интернациональных студентов: Хамбер, Сенека и Джордж Браун. Я поступила в последний. Программу выбрала в сфере маркетинга. Смотрела на курсы, которые она предлагает. Мне все очень понравилось: было много аналитики, маркетинга, менеджмента, работы с базами данных. Стоила программа 15 тысяч канадских долларов за весь период обучения, то есть вполне приемлемо.

Чтобы поступить, нужно собрать стандартный пакет документов: резюме, мотивационное письмо, документы из университета, результаты теста по английскому IELTS (не ниже 6,5 баллов).

Все документы загружаются онлайн в личном кабинете студента. Если каких-то документов не хватает, тебе напишут. Все быстро, безболезненно, без суеты и волнений. В том, что меня примут, я была уверена: документы и баллы были в порядке, к тому же я несла колледжу деньги.

«На визу вместо 3 недель ушло 3 месяца»

— Виза — это отдельная история. Подавать на нее документы мне пришлось из США: в тот момент после 5-го курса я работала по Work and Travel. Обычно на этот процесс уходит 3 недели, у меня он занял 3 месяца. Сначала загружала все документы онлайн. Потом мне написали с просьбой прислать паспорт. До последнего не знала, одобрят мой запрос или нет.

Документы, которые подавала, в принципе, простые: заполненная анкета, финансирование на полтора года — около 25 тысяч канадских долларов. По сусекам как-то наскребла, положила на счет. Правда, требовалось объяснить, откуда у тебя эти деньги. Также нужна была анкета про родителей и медицинская справка от ВОЗ для иммиграции. Стоила она достаточно дорого — 200 долларов.

Виза обошлась в 180 долларов со всеми сборами. Дали ее почти на 2 года.

«Я две недели в Канаде, страховку еще не выдали, а у меня чесотка»

— В Беларусь из США я вернулась 1 сентября и уже 4-го отправилась в Канаду. Мама была в ужасе: «Куда ты едешь!»

В первые дни после приезда я тоже думала: во что ввязалась? Гуляла по улицам — а все виделось каким-то нереальным.

Но я быстро собралась. На второй неделе пошла на курсы французского, нашла подработку, завела первые знакомства. Через месяц чувствовала себя уже адаптированной.

Спустя две недели после приезда, правда, приключилась неприятная история. Я опоздала на самолет в Лондоне, из-за чего пришлось ночевать в хостеле. Видимо, там подхватила чесотку. Так мне впервые пришлось столкнуться с канадской медициной.

Я пришла на прием к терапевту общей практики: только он мог дать направление к дерматологу. Врач сказал, что меня покусали комары на пляже, и отпустил домой. На следующий день я пришла опять, сказала, что никуда не уйду, пока не дадут направление.

Представляете мой ужас? Я две недели в Канаде, не знаю, куда идти и к кому обращаться, колледж еще не выдал страховку (она входила в стоимость обучения), а у меня чесотка. В тот момент было тяжело.

Но все прошло, в том числе и болезнь.

«За плагиат или списывание вылетаешь из колледжа сразу же»

— Выполнение всех работ и заданий происходит через онлайн-систему Blackboard, там же преподаватели присылают оценки, материалы курса, оповещения. Сначала система раздражала, а теперь не могу нарадоваться. Если есть вопросы к преподавателю, можно написать ему на e-mail, отвечает в течение дня.

С плагиатом и списыванием в Канаде все очень серьезно. Если тебя поймают хоть один раз, выгоняют из колледжа без права поступить снова.

Плагиат — это отдельная история. Любая работа проверяется при загрузке в систему. Преподаватель, в свою очередь, даже не напрягается: он сразу осведомлен о наших проделках. За это тоже наказание жестокое: на первый раз предупреждают, на второй исключают.

С дедлайнами — та же история. Опоздание на минуту — это опоздание. Не успеваешь — получаешь ноль.

Для меня было шоком, сколько студенческих организаций, клубов и сервисов нашлось в моем колледже. Поначалу от количества информации голова шла кругом. Приведу примеры: Career Service (где помогают создать резюме и консультируют, что, где и как искать), Student Association (расскажут все про медицинскую страховку, можно купить билеты на ивенты, карточку на метро и т.д.), Accommodation Service (помогут найти соседа и расскажут, как снять квартиру), Peer Connection (это организация для поиска развлечений), Tutor Service (или бесплатный репетитор), Safe Walker (эта организация была для меня самой загадочной: суть состоит в том, что по вечерам сотрудники могут провести вас на метро, помочь найти остановку или просто поднести вещи).

Кстати, когда пыталась трудоустроиться через универ и принесла свое резюме с фотографией, выяснилось, что нельзя вставлять свой портрет. В Канаде неважно, как ты выглядишь. Сейчас даже имя и фамилию некоторые программы банят, чтобы это не могло повлиять на решение. Важен твой бэкграунд, а не внешность, пол или происхождение.

За два семестра я изучила 10 курсов. Они обязательны. Остальные — для общего развития. Их я не брала.

Если в Беларуси курсовую работу делают индивидуально, то в Канаде ее будут писать в группе от 4 до 6 человек. Это делается для того, чтобы в будущем мы смогли работать в команде. Группу ты не выбираешь: за тебя это делают преподаватели. То есть автоматически создается возможность пообщаться с людьми, с которыми вы бы не пересеклись в других обстоятельствах. Но иногда это непродуктивно: многие «забивают», в итоге работу делает половина команды.

Самое приятное — в Канаде нет дресс-кода: надевай все, что нравится! Главное, голым не приходить: это еще не разрешили. Хотя некоторые приходят в пижамах, да.

Очень круто, что преподы — это в основном практики. У них есть свой бизнес, они приходят и рассказывают те кейсы, которые решают сами.

Отношения с преподавателями зависят от самих преподавателей. Один может подойти и похлопать по плечу, сказать, что ты number one. Другой будет жестким и требовательным.

Но в любом случае они очень вежливые и делают все, чтобы у тебя осталось хорошее мнение. Потому что в конце студенты анонимно дают оценку курсу и лектору. Если они скажут, что преподаватель не отвечает, скажем, на письма, в следующий раз ему не продлят контракт. Университеты им хорошо платят. В среднем — около 80 тысяч в год. Нормальная подработка.

«За комнату в 3-этажном доме, в котором живет 6 человек, плачу 600 долларов»

— После переезда в Канаду первый год я жила в доме у женщины, которая сдавала свое жилье студентам. Она родом из Боснии и Герцеговины, мигрировала, когда в Югославии началась война. Дом располагался в очень удобном месте: полчаса до центра и 5 минут до озера Онтарио.

В доме я арендовала большую комнату с гардеробной. Платила за нее 600 долларов. Это очень выгодно, потому что обычно цены в этой местности стартовали от 800 долларов. Квартиры — от 1500, в центре — около 2 тысяч.

Причем часто жилье сдается без мебели, то есть все приходится покупать с нуля, в том числе посуду, постельные принадлежности. А это очень внушительная сумма.

Недавно я переехала. В доме 3 этажа, общая кухня и 2 ванные комнаты. Вместе со мной живет еще 5 человек. Большинство из них — парни, которые не всегда за собой убирают. С этим есть проблемы, но я свыклась. Потому что в такой локации ничего лучшего за эти деньги не найти.

«Чтобы экономить на транспорте, ездила в колледж на роликах»

— Если честно, когда ехала в Канаду, был страх: хватит мне денег или нет? Поэтому с самого начала решила найти подработку, чтобы чувствовать себя безопасно. Сначала нелегальную: помогала на кухне и особо не «светилась». Потом устроилась в веганский ресторан официанткой. В неделю работала до 25 часов. Платили минималку — 12 долларов в час плюс чаевые — около 100 долларов в день.

Я до сих пор там подрабатываю, потому что мне нравится место: туда приходят веганы, которые будто летают в раю. С ними интересно общаться.

еньги, которые я заработала в США, ушли на оплату обучения. Поэтому старалась жить за средства, которые получала на своих подработках, но иногда их не хватало. В таких случаях помогали мама и парень. Без них я бы просто не смогла.

Когда в колледже была практика, я нашла оплачиваемое место, хотя обычно в 90 процентах случаев за стажировку не платят. Устроилась в компанию, которая производит тротуарную плитку. Помогала коммерческому директору плюс занималась SMM, email-маркетингом, снимала ролики. Опыт получила хороший.

Практика длилась 4,5 месяца. Платили 12 долларов в час, работала по 8 часов в день.

В месяц я трачу примерно 1200−1300 канадских долларов. 600 уходит на жилье, почти 100 — на проезд, 70 — на мобильную связь, остальное на продукты и другие расходы.

Еда стоит практически столько же, сколько и в Беларуси. Может быть, мясо только дороже. Но хлеб, кофе, фрукты — одинаково. Питаться, если готовишь дома, можно совсем недорого. К тому же, когда подрабатываю в кафе, ем там. Если остается какой-нибудь супчик, тоже забираю себе.

В основном готовлю супы, гречку с мясом, чечевицу. Гречку покупаю в русском районе. Либо в магазине, где есть отдел «Разные страны».

Готовлю на три дня, раскладываю по контейнерам и ношу ссобойки. В колледже еду не покупаю: очень дорого. Также у меня всегда с собой чай и вода.

Проезд для студентов стоит 2,10 доллара — неплохо в сравнении с 3,50 (обычный тариф) или 9 долларами, если едешь в городок, примыкающий к Торонто. Чтобы экономить, летом на работу и в колледж каталась на роликах. 10 км в одну сторону проезжала за полчаса. Сперва ездила на велосипеде, но его украли. Торонто — первый город по краже велосипедов в Северной Америке.

Тарифы на мобильную связь также очень дорогие. Перед новым годом была акция — очереди стояли огромные. Но я достоялась: смогла переподключиться. Сейчас телефон обходится мне в 55 долларов, раньше было 70.

Денег на месяц мне хватает тюля в тюлю, как я это называю. Всегда беру какие-то онлайн-подработки. Плюс держусь за кафе, чтобы точно знать, что буду обеспечена.

«В поездке по Канаде чуть не встретились с медведем»

Времени на развлечения остается мало. Да и тусить в Канаде дороговато. В свободное время все интернациональные студенты сидят в библиотеках или подрабатывают. А вот канадцы любят развлекаться. Как-то своего одногруппника во время ланча я встретила выходящим из бара: парень немного расслабился во время учебного дня.

В моем окружении в основном русские и канадцы. Мы можем сходить в кафе, съездить к кому-нибудь на дачу. Стараемся ходить на выставки, нетворкинг-встречи. Или едем куда-нибудь активно отдыхать.

В Канаде у меня есть и просто знакомые, и настоящие друзья. Канадцы — чаще просто знакомые. У них все равно менталитет другой. Они так не помогут, как наши. Для них твои проблемы — это твои проблемы.

Стараюсь много путешествовать и делать это бюджетно. Обычно самая большая часть расходов — это билеты. Была в Индии, Гонконге, Дубае, на Гавайях, по Европе ездила. Хозяева хостили и даже немного кормили.

Сама Канада — это тоже открытие. Особенно север страны. Там безумно красиво. Синие озера, горы — просто невероятно.

В прошлом году из Беларуси ко мне приезжал парень. На машине мы ездили две с половиной недели по шести национальным паркам. Незабываемые впечатления!

Однажды чуть не встретили медведя. Помню, взбираемся в гору, а ребята, которые едут навстречу, кричат: «В 50 метрах медведь!» У нас даже спрея от него не было, хотя у любого канадца он обязательно есть. И мы после этого случая купили.

— Алина, если посмотреть на тебя версии 2016 года, как учеба за рубежом изменила тебя?

— Очень сильно. Иногда друзья спрашивают: «Чего ты такая серьезная?». А я действительно постоянно в мыслях: что делать, как? Всегда есть проблемы, которые нужно решать.

Я не могу расслабиться, мне постоянно нужно быть наготове. Я продумываю наперед, рассчитываю, по какому пути, как мне нужно развиваться. Раньше такого не было.

С другой стороны, я вижу и чувствую, что в Канаде больше возможностей для реализации. В Беларуси мне все знакомо, а в Канаде ты не чувствуешь потолка, можно постоянно совершенствоваться. И это шанс открыть себя. Когда ты находишься одна, без друзей и родителей, ты по-другому себя ведешь. Условия вынуждают быть ответственным, продумывать все наперед и заранее. Жизнь в Канаде позволяет узнать, кто я такая, на что способна, чего могу и не могу. И чаще, на самом деле, могу.