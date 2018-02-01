Польское радио: «Хартию все равно разблокируют» 5 1.02.2018, 12:45

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Даже власти придут к выводу, что блокировка портала - бессмысленный шаг.

В минувшие 7 дней белорусские власти заблокировали сайт «Хартия'97», отменили печально известный «налог на тунеядство» и приняли с визитом высокопоставленного еврокомиссара. Вернут ли «Хартию» в Байнет? Будет ли новый Декрет №1 лучше скандального Декрета №3, и какие предложения привез в Минск еврокомиссар по делам европейской политики соседства Йоханнес Хан? На эти вопросы журналиста «Польского радио» Александра Попко в «Политическом зеркале» отвечает политолог Максим Руст.

Те, кто хочет читать «Хартию» - будут ее читать

24 января белорусские власти закрыли доступ к популярному общественно-политическому сайту «Хартия'97». Согласно официальной формулировке - за публикацию информации, «распространение которой способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь». С какой целью Минск заблокировал сайт в период, когда никаких протестов на горизонте не просматривается? Почему за оппозиционный портал заступился близкий к властям бизнесмен Виктор Прокопеня? Подействуют ли его аргументы и будет ли «Хартия» будет разблокирована?

Максим Руст: Я в этой блокировке не вижу какой-то логики. Возможно, что это была очередная попытка протестировать реакцию Запада. Если да, то результат теста позитивный для Минска. Публичных заявлений по этому делу от западных политиков мы не услышали и вряд ли услышим. Что касается Прокопени, то я в техническом плане согласен со всеми 5 пунктами, в которых он обосновал, что блокировка сайтов - это глупость. Дело даже не в том, что Прокопеня близок к властям, а в том, что он прагматик. И особенно важный пункт - это возможности обойти блокировку, которые есть почти в каждом браузере. Даже если читатель «Хартии» не очень продвинутый, то все равно те, кто хочет ее читать - прочтут. Поэтому я считаю что в ближайшее время дело спустят и сайт разблокируют - блокировка не имеет никакого смысла.

Судьба декрета будет такой же

25 января Лукашенко отменил печально известный «налог на безработных», который вызвал массовые социальные протесты годом ранее. Вместо этого правитель Беларуси Декретом №1 обязал граждан, не имеющих официальной работы и которые не стоят на учете как безработные, оплачивать субсидируемые социальные услуги по полному тарифу. Список таких услуг правительство определит до 1 апреля. Какова будет реакция общества на новый декрет? Будет ли он выполняться?

Максим Руст: Если принятый закон или декрет абсолютно нелогичный и бестолковый, и это видят все, то самое лучшее, что можно сделать - это просто его отменить. Но ментальность белорусской системы такова, что отмена законодательного акта воспринимается как признание поражения. Поэтому и появился очередной декрет. Официальный Минск частично учится на своих ошибках, поэтому звучание этого декрета не такое радикальное и очень размытое. С полной силой он должен заработать только в следующем году. К нему очень много вопросов - какие услуги, в каком размере и т.д. Во многих моментах он просто невыполним... Поэтому я думаю, что судьба Декрета №1 будет такой, как и его предшественника, только без протестов: потратиться много средств и времени, чтобы подготовить базы, нормы, комиссии, но вряд ли получится ввести его в жизнь.