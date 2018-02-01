Насколько реально сбросить 5 килограмм за 6 дней?8
- 1.02.2018, 12:52
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Для быстрого похудение подходят экспресс и моно диеты.
Действительно ли существует диета, которая позволяет в короткие сроки сбросить 5 кг? И как выдержать подобное испытание не поплатившись здоровьем - рассказал сайт pronews.com.ua.
Для быстрого похудение подходят экспресс и моно диеты. Все они являются достаточно экстремальными, но результат виден сразу. И уходит за 5 дней при похудении не жир, а лишняя вода.
Важные моменты диеты
1. Нижеперечисленные продукты раздели на 4-6 приемов в день.
2. Старайся выпивать не менее 2 л воды в день.
3. Принимай во время диеты витамины.
Меню диеты
1 день: 6 куриных яиц (сваренных всмятку или вкрутую).
2 день: 500 г обезжиренного творога.
3 день: 750 г вареного куриного филе.
4 день: 200 г отварного риса.
5 день: 6 вареных картофелин.
6 день: яблоки в неограниченном количестве.