Насколько реально сбросить 5 килограмм за 6 дней? 8 1.02.2018, 12:52

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Для быстрого похудение подходят экспресс и моно диеты.

Действительно ли существует диета, которая позволяет в короткие сроки сбросить 5 кг? И как выдержать подобное испытание не поплатившись здоровьем - рассказал сайт pronews.com.ua.

Для быстрого похудение подходят экспресс и моно диеты. Все они являются достаточно экстремальными, но результат виден сразу. И уходит за 5 дней при похудении не жир, а лишняя вода.

Важные моменты диеты

1. Нижеперечисленные продукты раздели на 4-6 приемов в день.

2. Старайся выпивать не менее 2 л воды в день.

3. Принимай во время диеты витамины.

Меню диеты

1 день: 6 куриных яиц (сваренных всмятку или вкрутую).

2 день: 500 г обезжиренного творога.

3 день: 750 г вареного куриного филе.

4 день: 200 г отварного риса.

5 день: 6 вареных картофелин.

6 день: яблоки в неограниченном количестве.