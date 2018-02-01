Twitter уведомил 1,4 миллиона пользователей о влиянии российской пропаганды 1.02.2018, 12:57

Фото: AFP

В группу риска попали те, кто комментировал, цитировал, отвечал на упоминания о подозрительном контенте.

Сеть микроблогов Twitter расширила круг пользователей, которые могли попасть под воздействие российской пропаганды в период предвыборной кампании в США в 2016 году, сообщается в официальном блоге, пишет сайт kasparov.ru.

Согласно опубликованной информации, предупреждения о возможном взаимодействии с учетными записями, потенциально связанными с "российской проправительственной организацией" Агентство интернет-исследований (известно как "фабрика троллей"), разосланы 1,4 млн пользователей.

Предупреждения не получали те, кто просто видел контент одной из 3814 подозрительных учетных записей.

В группу риска попали те, кто комментировал, цитировал, отвечал на упоминания о подозрительном контенте, а также те, кому он нравился и кто был его активным подписчиком.

Ранее Twitter обнаружил еще 1062 аккаунта, связанных с петербургским Агентством интернет-исследований, известным как "фабрика троллей".