Лукашенко: Если ты сфальсифицировал против кого-то, Бог тебя накажет 47 1.02.2018, 13:09

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Диктатор заявил, что немало занимался деятельностью, в которой фальсификации ведут к серьезным последствиям.

Лукашенко заговорил о фальсификациях на встрече с председателем Государственного комитета судебных экспертиз Андреем Шведом, передает БелТА.

«Я хочу, чтобы вы были кристально чисты в этом отношении. Очень вас прошу…

Смотрите, чтобы судебно-медицинские эксперты были кристально честными. Надо понимать, что если ты сфальсифицировал против кого-то и в угоду кому-то экспертизу, Господь тебя накажет. Рано или поздно тебя жизнь накажет», - подчеркнул белорусский правитель.

«Я в последнее время немало занимался криминалистикой, можно сказать, если в общем объеме. Разного рода уголовными делами. Что греха таить, у нас еще общество такое, что страшных уголовных дел достаточно, - отметил Лукашенко. - И наши судмедэксперты - это центральные люди при расследовании таких уголовных дел. У вас на вооружении самая современная техника. Конечно, это дорогостоящие процедуры, но они очень важны при установлении истины при правонарушениях».

«Не дай бог нам ошибиться при выяснении обстоятельств. А еще хуже - сфальсифицировать экспертизу - это катастрофа», - добавил диктатор.

Напомним, что после 1994 года международное сообщество не признало результатов ни одних «выборов» в Беларуси. Наблюдатели на «выборах» не раз фиксировали факты многочисленных нарушений Избирательного кодекса и фальсификаций при подведении итогов «голосований».