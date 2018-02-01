Объявлены три идеи для Литвы 1 1.02.2018, 13:17

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Фото: DELFI / Karolina Pansevič

Спустя пять месяцев после начала инициативы «Идея для Литвы», объявлены три идеи.

Из 1500 зарегистрированных предложений были выбраны:

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Эти идеи на открытии «Большой конференции идей и перемен» озвучили президент Литвы Даля Грибаускайте, спикер Сейма Виктор Пранскетис, премьер-министр Саулюс Сквернялис, пишет Delfi.

«Прежде всего, я хочу сказать, что идея об идеях была очень хорошей идеей. Мы на пороге второго века, и наши люди сами определили, каким должен быть этот век. Они предложили полторы тысячи идей и в итоге после процесса отбора у нас осталось три. Может быть, кому-то покажется, что это не самые важные идеи, но самое главное, что они были выбраны самими людьми», - сказала Д. Грибаускайте.

Осенью прошлого года в Литве была начата необычная инициатива, объединившая литовские СМИ, бизнес и общество. Все заинтересованные лица могли бы предложить свои идеи для Литвы, которые были опубликованы на общедоступном веб-сайте, и получили наибольший интерес и поддержку в средствах массовой информации, участвующих в этой инициативе, и в общественных дискуссиях, организованных по всей стране.

Три идеи - победительницы были отобраны на основе их актуальности, кроме того, они лидировали в результате профессиональных общественных опросов. Две идеи из одной области, которые получили самые высокие оценки как в экспертных, так и в общественных опросах, были объединены в одну идею.