В банкоматах теперь можно самому выбирать номинал купюр 6 1.02.2018, 13:34

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Клиенту может быть предложено до трех вариантов компоновки необходимой суммы.

В банкоматах ОАО «АСБ Беларусбанк» появился новый сервис, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в банке.

С 1 февраля держатели банковских платежных карточек любого банка могут самостоятельно выбирать номинал купюр запрашиваемой суммы.

Клиенту может быть предложено до трех вариантов компоновки необходимой суммы, в зависимости от фактического наличия имеющихся в банкомате номиналов на момент выдачи.

— Новый сервис реализован для удобства наших клиентов, пользующихся наличными, — пояснил директор Расчетного центра платежных карт ОАО «АСБ Беларусбанк» Геннадий Серый. — Кому-то необходимо снять определенную сумму крупными купюрами, а кому-то требуется только небольшая сумма на мелкие расходы.