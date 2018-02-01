Лариса Щирякова: Власти очень боятся социальных протестов 3 1.02.2018, 13:36

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Лариса Щирякова

Независимвя журналистка распространяет правду про завод в Светлогорске.

В этом году в отношении журналистки - фрилансера из Гомеля Ларисы Щиряковой составлено уже три административных протокола за освещение темы про вредные выбросы с завода беленой целлюлозы в Светлогорске, сообщает гомельская «Весна».

Протоколы составил сотрудник Светлогорского РОВД Сергей Шлихт. Журналистку обвиняют в том, что она, согласно ст. 22.9 КоАП РБ, "незаконно изготовила и распространила продукцию СМИ". Все три протокола составлены за онлайн трансляции, которые журналистка вела в «Фейсбуке», и которые, в свою очередь, перепостили ряд белорусских и зарубежных СМИ.

29 февраля текущего года по одному из протоколов было вынесено решение судьей суда Светлогорского района Русланом Царюк: наказать журналистку штрафом в размере 905 рублей. Решение было принято со второго раза, так как первый протокол судья отправил на доработку. Несколько десятков человек пришли в суд поддержать журналистку - фрилансера.

"Я оцениваю эти протоколы и штраф как месть за правду про экологически опасное предприятие, - комментирует журналистка Лариса Щирякова. - Тема это социально острая для Светлогорска и района, мои материалы показывают социальные протесты, напряженность, которую создал этот завод. Власти очень боятся социальных протестов и, естественно, мстят журналистам, которые их освещают. И, конечно, наиболее возмущает в этих протоколах и решения судьи Царюка, что правонарушением он считает онлайн - трансляции в собственном аккаунт соцсети".

Ни на составление протоколов, ни на судебное заседание журналистка не пошла.

"Не вижу никакого смысла ходить на составление протоколов, или суды, - говорит Лариса Щирякова. - Дело очевидно политически мотивированное, заказанное, никакие доказательства невиновности суд не принимает во внимание".

В прошлом году журналистка привлекалась к ответственности по ст. 22.9 ( "незаконное изготовление и распространение продукции СМИ") 8 раз. Общая сумма штрафов составила 20 тыс. рублей.