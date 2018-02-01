Ученые назвали животное, которое потенциально может жить вечно 1 1.02.2018, 13:41

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Рекордно долгая жизнь стала результатом образа жизни этого млекопитающего.

Голые землекопы живут необычно долго для млекопитающих своего размера, и давно привлекают внимание ученых, работающих над загадкой старения. Эти общественные грызуны родом из Африки уже прославились как существа, не чувствующие боли и малочувствительные к раку, а также способные задерживать дыхание на 18 минут, пишет hightech.fm.

Новое исследование, проведенное одним из подразделений Google, показало, что риск смерти у голых землекопов не пропорционален возрасту. Это значит, что они не подчиняются распределению Гомпертца — Мейкхама — закону, гласящему, что чем старше млекопитающее, тем вероятнее его гибель. Изучив 3000 грызунов, ученые создали математическую модель, предсказывающую вероятность их смерти в определенном возрасте. Никакого пика в старшем возрасте обнаружено не было. Подобный феномен описан для млекопитающих впервые, сообщают о нем пишут Popular Science и Gizmodo.

Некоторые из землекопов, участвующих в исследовании, достигли 30-летнего возраста и продолжают участвовать в размножении. Для сравнения, грызуны сходного размера даже в неволе живут лишь до 6 лет. За всю историю экспериментов с голыми землекопами ученые зафиксировали гибель нескольких сотен зверьков. Однако она каждый раз была связана с конкретными болезнями и с равной вероятностью могла произойти в любом возрасте. Признаков возрастных заболеваний или старческих изменений поведения обнаружено не было.

Это значит, что если голый землекоп избежит травм и болезней, он может жить неограниченно долго — по крайней мере, в неволе. Возможно, признают исследователи, предел жизни этих грызунов существует, но в ходе экспериментов добраться до него пока не удалось. Что касается условий дикой природы, то там голые землекопы, конечно, не бессмертны: многие молодые особи погибают в лапах хищников или из-за других природных причин. Однако выжившие грызуны могут рассчитывать на очень долгую жизнь. Это делает землекопов скорее похожими на морских черепах или дубы, чем на других млекопитающих.

Что же делает этих существ уникальными? По мнению исследователей, причина кроется в их теломерах. Теломеры — участки хромосом, которые играют важную роль в делении клеток. Однако с каждым новым делением их длина сокращается, что может быть одной из причин старения. Землекопы, похоже, нашли способ защищать свои теломеры и намного увеличивать число возможных делений клеток.

Возможно, рекордно долгая жизнь стала результатом их образа жизни. Обычные грызуны, например, мыши, постоянно находятся в опасности и вынуждены жить и размножаться быстро, что не оставляет пространства для эволюции долголетия. В отличие от них, землекопы строят хорошо защищенные подземные колонии и почти не выходят на поверхность, питаясь корнями и клубнями. Королеву землекопов вдобавок охраняют и кормят множество рабочих. Все это благоприятствует эволюционному закреплению признаков, способствующих долгой жизни.

Авторы исследования намерены лучше изучить особенности голых землекопов, обеспечивающие им потенциальное бессмертие, чтобы понять, как стареют люди и как предотвратить развитие возрастных заболеваний.

В целом, изучение различных животных дают ключ к пониманию механизмов старения и помогают выработать способы борьбы с ним. Так, изучая дрозофил, ученые обнаружили белок, который способен продлять молодость и здоровье, а также делать метаболизм более здоровым.