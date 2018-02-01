«Два года приценивался к квартире, но все равно переплатил вдвое» 2 1.02.2018, 13:50

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Самые невероятные истории покупки жилья за 2017 год.

Профессионалы столичного и регионального рынка недвижимости рассказали realt.by четыре истории о сложных, но самых запоминающихся сделках ушедшего года.

Два года торговался и приценивался, но все равно решил переплатить

— Витебляне не очень любят центр, предпочитая покупать квартиры в микрорайонах, в домах поновее, пусть и на окраине, — рассказывает Светлана Шитик, начальник отдела риэлтерских услуг Витебского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру. — Попадаются ценители, но их не так много. Поэтому «сталинки» в центре Витебска и относительно новые квартиры в микрорайонах стоят примерно одинаково — $38-40 тыс. за «трешку».

Квартира, о которой пойдет речь, выставлялась на продажу не за $38 тыс., и даже не за $40 тыс., а за все $100 тыс. Она находилась в старинном доме со статусом историко-культурной ценности по ул. Суворова. Причем не только дом, само место было особенным. Исторический центр, неповторимый дух дореволюционной губернии, пешеходная зона, где не услышишь шум дорог. Там часто выставляют свои работы городские художники, так что эта часть города получила название «Витебский Арбат». Сама квартира была трехкомнатной, с четырехметровыми потолками, в обычном, жилом состоянии.

С июня 2015 года гражданин России присматривал этот вариант для своей бабушки. Три года подряд он был на «Славянском базаре» и три раза смотрел эту квартиру, торговался с продавцом. Были и другие варианты в тихом центре города, в разы дешевле этого. Но бабушке понравилась квартира за $100 тыс.

За два года торга продавец подвинулся только до $82 тыс., несмотря на то, что цены падали, и обе стороны понимали, что время играет не в пользу продавца. И вот в 2017 году россиянин принял решение о покупке этой квартиры — на дне цен, но все равно вдвое дороже рынка. Он это прекрасно понимал, но, видимо, бабушкина благодарность оказалась для него дороже любых денег.

В последний раз такие сделки случались в «Витебском Арбате» в «сытые» времена, когда обеспеченные россияне рассматривали Беларусь в качестве «тихой гавани» для себя и своих близких. Но с наступлением кризиса россияне охладели к белорусской недвижимости, лишних денег у них не осталось. Квартиры в «Витебском Арбате» потеряли своего покупателя, а вместе с покупателем — цену. В кризис жилье на ул. Кирова и Суворова зачастую продавалось дешевле, чем в «спальниках». Ведь выбирая между 4-метровым потолком и новыми коммуникациями, витебляне выбирают новые коммуникации. Россияне — напротив. Они говорят, что даже дышится в дореволюционных квартирах совсем по-другому.

Сделка на $150 000, которая чуть не сорвалась из-за $5

— Я продавал дорогую квартиру, которая стоила более $150 тыс., — рассказывает Евгений Мальгин, агент по операциям с недвижимостью АН «Центральное». — Около 100 кв.м общей площади в относительно новом доме, в хорошем спальном районе, с евроремонтом. Покупатель, который пришел ее смотреть, остался доволен вариантом, кроме одного момента: в ванной был сломан вентилятор и под ванной отсутствовал люк. Клиент был готов купить квартиру при условии, что продавец устранит эти дефекты.

Крупная сумма, у всех играют нервы, дальнейшие переговоры проходили на повышенных тонах, и продавец уперся, сказав, что если покупатель хочет приобрести такую дорогую квартиру, вопрос не станет за этой мелочью. Покупатель тоже пошел на принцип и стал настаивать на своих условиях. Складывалась хоть и «копеечная», но проблема, из-за которой сделка может не состояться. В конечном итоге я, как посредник в переговорах, пообещал покупателю, что все будет устранено, а продавцу — что уговорю покупателя. В тот день мне пришлось попробовать себя еще в роли электрика: я подключил два провода к вентилятору, он снова заработал, и за каких-то $5 вставил лючок под ванную. К тому моменту, как нужно было отдавать задаток, покупателя все устраивало, и сделка состоялась.

Пентхаусы на миллион долларов

— В прошлом году наше агентство одновременно провело две сделки купли-продажи пентхаусов в центре города, — рассказывает заместитель директора ООО «Сильван» Валерия Хованская. — Оба стоили дороже $500 тыс. Конкретные суммы и адреса я не называю, потому что это конфиденциальная информация, да и участники таких крупных сделок не любят их афишировать. Пентхаусы расположены в соседних домах в центре города. Объекты достаточно эксклюзивные: большая площадь, огромные террасы, прекрасные виды. Оба варианта были куплены партнерами по бизнесу, которые, стоя на эксплуатируемых крышах своих новых квартир, могли чуть ли не руки друг другу жать.

Одна квартира была с очень дорогой отделкой, мебелью, техникой. Продавалась она достаточно долго — около 3 лет, и без особых успехов, потому что дом был не новый. Кроме того, VIP-клиенты не очень любят переплачивать за чужой ремонт.

Вторая квартира была без отделки, но пользовалась куда более впечатляющим спросом. Те же метражи, та же эксплуатируемая крыша, примерно та же цена — больше $500 тыс. Но в новостройке. Через полгода после того, как мы начали продавать эту квартиру, на нее нашелся покупатель.

Он почти не торговался по цене. Просто позвонил на выходных по объявлению о продаже пентхауса в новостройке. Приехал, посмотрел и сразу сказал «беру». Он был с товарищем, который поинтересовался, что продается неподалеку такого же уровня и метража. Я предложила ему пентхаус в доме рядом, и он тоже почти сходу его купил. Так, благодаря крепкой дружбе двух людей при больших деньгах, мы провели две сделки подряд на сумму свыше $1 млн.

Как специалист, имеющий стаж работы в области недвижимости около 20 лет, хочу сказать: нет простых сделок, каждая из них сложна и интересна по-своему. В нашем агентстве «Сильван» ответственно, внимательно и уважительно относятся к каждому из потребителей, является он покупателем или продавцом, независимо от стоимости объекта.

Бесконечно длинная цепочка на грани фола

— Одной из непростых сделок в этом году была продажа двух квартир, которые перешли по наследству двум родным братьям и сестре, — рассказывает Екатерина Ланковская, агент по операциям с недвижимостью АН «Час-Пик». — Необходимо было не только найти покупателей на данные объекты (однокомнатную квартиру в 4 км от Заславля и трехкомнатную квартиру 1991 года постройки в столичной Малиновке), но и без доплат подобрать встречные варианты собственникам. Как это часто бывает, найденные покупатели тоже продавали свои квартиры. И их встречные варианты также были в «цепочках».

Сделка осложнялась сроками и давним конфликтом между собственниками, которые обострял нерешенный жилищный вопрос. Приходилось быть и организатором, и психологом, и экспертом, и быстро искать решения, когда срывался встречный вариант.

Для одного из братьев мы нашли квартиру в Жодино, которая замыкала всю «цепочку» наших сделок, но и сама была звеном в своей цепочке. Но за 2 дня до сделки случился отказ, потому что сорвался встречный вариант у продавцов квартиры в Жодино. И нужно было экстренно найти новый встречный вариант без доплат, чтобы не подвести и не упустить наших покупателей. Выхода не было: второй брат настаивал, что если вопрос не решаем сейчас, то они выводят квартиру из сделки и начинают продавать ее по долям. Это бы означало крах всей «цепочки». Доводы о том, что сумма от продажи квартиры по долям гораздо меньше, чем целой, не оказывали должного эффекта.

Квартира в Жодино, которая стала камнем преткновения, устраивала клиента и по цене, и по качеству, но ключевое, конечно, было ее расположение. На онлайн-рынке недвижимости просто не было ничего хотя бы отдаленно напоминающего ушедший вариант за те же деньги.

Чтобы попробовать спасти ситуацию, мы оперативно запустили расклейку объявлений в Жодино о продаже квартир. Иногда в маленьких городках мы прибегаем к такому методу поиска продавцов. «Куплю однокомнатную квартиру в вашем доме. Срочно». Далее предполагаемая цена и контактный телефон. Через расклейку не исключены варианты с потенциальными, но пассивными продавцами, которые уже приняли решение о продаже, но пока не дошли до агентства в прямом и переносном смысле. И вот в течение двух дней нам позвонил продавец с квартирой, которая и по цене, и по всем параметрам устраивала покупателя, ничуть не уступая варианту, который мы потеряли. Наша «цепочка» замкнулась, и все сделки были проведены в сроки, оговоренные ранее.