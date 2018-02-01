Граффити и листовки «Свободу Хартии-97!» появились в центре Бреста
- 1.02.2018, 13:59
Областные центры Беларуси присоединяются к кампании за свободу СМИ.
Листовки и граффити в поддержку «Хартии'97» появились сегодня на центральных улицах Бреста. Об этом в редакцию Charter97.org сообщил читатель.
Ранее граффити и листовки с требованием разблокировать «Хартию-97» появились в Минске.
Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.
Обойти блокировку можно и вот инструкции:
- Новые простые способы обойти блокировку сайта Charter97.org
- Самый простой способ читать «Хартию'97»
- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»
- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS