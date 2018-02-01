Чехия вдвое увеличила квоты на прием работников из Украины 1 1.02.2018, 14:01

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В Чешской Республике одной из главных проблем для предприятий является дефицит рабочей силы.

Правительство Чехии вдвое увеличило квоты на прием работников из Украины - до 19 600 в год. Это сделали для того, чтобы помочь фирмам, у которых есть дефицит рабочей силы, сообщил министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий, передает «Европейская правда».

В 2017 году квота на прием украинцев на работу была на уровне 9600 человек в год, а еще раньше - 3800.

В Чехии самый низкий уровень безработицы в ЕС - 2,3%. Но дефицит рабочей силы является для местных предприятий главной проблемой.