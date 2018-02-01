Как случчанка жила в Египте и зарабатывала по $ 1000 2 1.02.2018, 14:15

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Елена Стецова рассказала, каких правил нужно придерживаться на Востоке.

Случчанка Елена Стецова три года жила и работала в Хургаде. Она рассказала как можно устроиться на работу в Египте, найти жильё. Каких правил нужно придерживаться, чтобы избежать неприятностей, пишет «Слуцкий курьер».

Почему выбрала Хургаду

С детства у меня была мечта — жить на берегу моря. В школе на скучных уроках в тетради рисовала пальмы и песчаный берег. Так случилось, что моя подруга вышла замуж за египтянина, поселилась в Хургаде и пригласила в гости.

о отъезда я работала в частной строительной фирме в Минске, получала немного. Подсчитав, что на зимнюю одежду, обувь и прочее мне потребуется около 400 долларов, я решила съездить в гости и перезимовать в Хургаде. Первая поездка затянулась на полгода, на лето я вернулась в Слуцк, а потом снова в Египет.

Дорога в оба конца обходилась 400 долларов (включая билет на поезд до Москвы и на самолёт из Москвы до Хургады).

В аэропорту Хургады я оформляла туристическую визу на месяц за 25 долларов (без права официального устройства на работу). На второй и третий месяц виза продлевается бесплатно. Через три месяца можно оформить рабочую визу за 1000 с небольшим долларов, предоставив ксерокопию паспорта и фотографию. Но так никто не делает, потому что дорого. Большинство живут нелегалами.

Когда вылетаешь обратно, платишь за отсутствие визы штраф 25 долларов и всё. Тогда в стране менялись президенты, было неспокойно. И на эти моменты никто не обращал внимания.

Поиски жилья

Первые три дня я прожила у подруги, а потом стала искать жильё. Жильё там найти просто: много пятиэтажек, в которых всегда сдаются квартиры. В каждом подъезде сидит дормен (типа нашего консьержа), с которым договариваешься.

Для заключения договора нужна только ксерокопия паспорта. И лучше взять с собой кого-то из местных, кто хорошо знает язык. Первую квартиру я сняла за 90 долларов в центре города на улице Шэри. Там было шумно и днём, и ночью, потому что центр города практически не спит.

Позже я снимала квартиру в тихом районе, но стоимость была около 250 долларов: лоджия 4 метра, окна от потолка до пола с видом на море. Коммунальные платежи, основная часть которых — плата за электричество, обходились около 10−20 долларов. Отопления нет.

Арендные квартиры полностью обставлены, есть несколько комплектов постельного белья, посуды, столовых приборов. Ещё у меня был кондиционер и микроволновка.

Что удивило

Водителем маршрутки может оказаться парень 13−14 лет, транспорт водят интуитивно. Там нет остановок: где попросили, там и остановят. Ещё перед самым маршрутом специальный человек как будто ладаном освещает маршрутку, чтобы злые духи не спровоцировали аварию. И люди в это верят. Я за всё время не слышала и не видела серьёзных аварий с летальными исходами. Светофоры появились недавно. Забавно смотреть, как люди идут и улыбаются, потому что мигает светофор.

Люди много общаются, делятся личными проблемами. Ночная жизнь бурлит, гулять по улице не страшно, всегда много людей.

На работе все рассказывают друг другу, что случилось, и коллеги, в том числе и работодатель, стараются тебе помочь.

Первое время меня пугало то, что мне бескорыстно стараются помочь, а потом я привыкла к тому, что никто не остаётся одиноким и брошенным.

За женщин всегда заступаются. Работа — это твоя семья. У мусульман считается, что если ты помог кому-то, то заработал балл перед Аллахом. Однажды работодатель узнал, что я собираю посылку маме, подключился и передал маме подарок. У них принято интересоваться, как поживают твои родственники, здоровы ли они.

О мужчинах и женщинах

Люди в Хургаде отзывчивые, общительные, впечатлительные и сентиментальные. Если, например, маршрутчик попал в несерьёзную аварию, он может стоять на улице, причитать и плакать, к нему сбегутся люди и будут его утешать. Горожане друг с другом общаются открыто и доброжелательно.

Мужчины-египтяне слишком навязчивы в ухаживаниях: громко делают комплименты, предлагают помощь и провести время вместе. Но стоит женщине повысить голос, как «ухажёр» убегает, потому что боится милиции. В такси надо садиться сзади, чтобы водитель не распускал руки.

В Хургаде много смешанных браков и симпатичных смуглых детей от таких браков. Большинство семей многодетные. Многожёнство не приветствуется.

Женщины практически не работают, ведут быт и смотрят за детьми, максимум могут сидеть на кассе в семейной лавке.

Мужчины и женщины ходят в национальных одеждах — галабеях. В каждом дворе своя прачечная — стирают мужчины.

Мусульман в Хургаде большинство, но есть и христиане (примерно 20%). Местные терпимы к православию.

Язык и образование

Когда туда приезжаешь, то в первую очередь осваиваешь язык жестов. Хорошо, если владеешь английским. Сначала мне подруга на листочке писала самые распространённые фразы, как они произносятся на местном языке, потом я их выучила.

Сами египтяне владеют английским, итальянским, немецким, русским. Но не все. Там очень разный уровень образованности. Есть школы для богатых и бедных, есть русские школы. Приезжие из деревень, как правило, малообразованные.

В туристическом бизнесе работают люди с образованием, остальные торгуют на рынках, занимаются бытовыми услугами.

Еда

Кухня на любой вкус, много фруктов, фреши из них. Питание недорогое. К примеру, я завтракала на 1,5 доллара, ела макароны с рисом и курицей, а запивала всё свежим фрешем, который делают тут же. Чуть дороже обед, ужин.

Мне нравились рыбные рестораны, суп из морепродуктов с кальмарами или крабами. Ещё очень вкусный сэндвич Фуль-биззеддо: хлебная лепёшка с бобами и специями внутри.

За три года я ни разу ничем не отравилась.

Голодных людей не видела, потому что богатые обычно кормят бедных и бездомных. Сами мусульмане алкоголем не торгуют, у них грех — спаивать людей.

Алкоголь можно купить у христиан (местные терпимо к этому относятся). Вкусное местное вино, бутылка 0,7 литра за 10 долларов, густое и насыщенное.

Работа, доходы и расходы

В Египте люди не зациклены на работе, что отличает эту страну от нашей. За всё время у меня никто не поинтересовался тем, какое у меня образование, и не просил показать диплом. Первоначально на работу без рабочей визы помог устроиться муж подруги. Главным требованием было наличие паспорта и жилья.

Все годы я работала в туристическом бизнесе: информатором, продавала фотосессии и экскурсии.

Считается, что они хорошо агитируют своих соотечественников. Хороших сотрудников переманивают другие работодатели, предлагая абонемент на месяц на дорогой пляж или в фитнес-клуб.

Для оформления на работу мне потребовалась ксерокопия паспорта и устная договорённость. Работа информатора заключалась в том, что я записывала в основном русских туристов на фото- сессии, экскурсии.

Если за день обходила 300−400 человек, а записывались 10−15, это считалось хорошим результатом. Я работала по четыре часа в день: с 10.00 до 12.00, с 16.00 до 18.00. Зарабатывала около 1000 долларов.

Позже я поняла: чем больше ты излучаешь позитива, жизненной энергии и радости, тем больше людей к тебе записывается.

В Хургаде около 300 частных отелей, только два государственных, остальные частные, поэтому каждый заинтересован привлечь посетителей.

Я жила для себя, поэтому не экономила. Сейчас удивляюсь, как могла потратить столько денег. Занималась дайвингом, ездила на сафари, видела пирамиды Каира. Купила себе хорошие вещи: чемоданы, кожаную куртку, сувениры и многое другое. Куртку ношу до сих пор (обошлась мне в 50 долларов). Продавцы любят, если покупатель торгуется, и обычно сбавляют цену.

Медицина

Медицина платная, даже роды, и очень дорогая. За всё время серьёзных проблем со здоровьем не было. Хороший сухой и тёплый климат, жары не ощущается. Акклиматизироваться приходилось, когда приезжала летом в Беларусь. Даже у гипертоников не скачет давление. Ни разу ничем не отравилась, соблюдала гигиену.

Советы путешественникам

• Самое распространённое явление — частые карманные кражи, поэтому не стоит носить с собой много денег. Однажды девочка лет семи украла у меня деньги. Её нашли, деньги вернули. Меня поразило то, что на девочку было заведено уже семь уголовных дел.

• Не показывайте, что вы только приехали: на каждом углу будут завышать цены за всё: жильё, еду, дорогу. Вечером и ночью не купайтесь в море, потому что приплывают опасные рыбы, которые могут ужалить.

• За покупку старайтесь рассчитываться без сдачи, её отдают очень неохотно.

• Не советовала бы покупать технику: ноутбуки, фотоаппараты, видеокамеры. Дороже, чем у нас, и плохого качества. Торговцы рассчитывают на то, что туристы не прилетят возвращать товар. Я купила фотоаппарат, через два часа выяснилось, что он сломан, еле-еле вернула деньги.

• Перед поездкой сделайте несколько ксерокопий своего паспорта или сохраните на флешке в электронном варианте.