Отец моряка пропавшего судна «Восток»: Сын связывался с нами 24 января, потом шторм — и все 1 1.02.2018, 14:14

Фото: 25.mchs.gov.ru

Уроженец Речицы исчез неделю назад в Японском море.

Уроженец Речицы Александр Каранкевич до сих пор не найден, как и 20 членов экипажа промыслового судна «Восток», исчезнувшего неделю назад в Японском море. Поиски моряков и рыбаков продолжаются, пишет tut.by.

— Надеяться больше не на что, — вздыхает отец пропавшего Саши, Геннадий Каранкевич.

По словам мужчины, последний раз на связь сын выходил 24 января: «Звонил матери на Сахалин, сообщал, что через сутки будет дома. А тут этот шторм — и все».

Геннадий говорит, что его сын был влюблен в море и отговаривать его от поездок было бесполезно. Да никто и не отговаривал.

— Я ведь и сам служил на Сахалине, поэтому понимал его. Он уже лет пять ходил и жизни не мыслил без этого, да и платили хорошо. Один раз Сашка оттуда приехал на свадьбу к сестре и удивил всех гостей — привез 12-килограммового краба, — вспоминает Геннадий.

20 лет назад Каранкевичи уехали из Беларуси на Сахалин. Через какое-то время семья распалась, и Геннадий вернулся в Речицу. А позже и уже повзрослевший Саша приехал в родной город, жил с отцом, но семь лет назад снова уехал — сначала в Москву, а потом на российский остров.

Белорус Александр Каранкевич числится на промысловом судне «Восток», которое с 24 января после сигнала бедствия не выходит на связь в Японском море.

За время поисков судна авиацией МЧС России и судами обследовано более 44 200 кв. км водной акватории. На месте происшествия были обнаружены спасательные жилеты, плоты и бытовой мусор.