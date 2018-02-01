«Работники могут разбежаться» 4 1.02.2018, 14:55

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Салоны красоты и парикмахерские — про пробелы в указе по «самозанятым».

Парикмахеры и косметологи с октября прошлого года могут оказывать услуги без регистрации ИП, им достаточно уплатить единый налог. Эти послабления для «самозанятых» вызвали недовольство со стороны владельцев салонов красоты и парикмахерских, пишет tut.by.

Так, они жалуются, например, на то, что обязаны иметь кассовый аппарат и выдавать чеки, а «самозанятые» — нет. Ко вторым, по их словам, значительно ниже санитарные требования. Из-за этого ассоциация прикладной эстетики и спа собирается добиваться исключения парикмахерских и косметических услуг, а также услуг по маникюру и педикюру из указа № 337, которым ввели послабления для «самозанятых».

— Если я открою парикмахерскую, найму трех работников, мне нужно и санитарные нормы соблюдать, и иметь кассовый аппарат, и платить кучу налогов. А несколько «самозанятых» объединятся, арендуют рядом помещение, им только 300 рублей на троих единого налога заплатить — и всё. И голова не болит о законах, — рассуждает владелица одной из парикмахерских в Минске. — Так все мои работники могут разбежаться и начать работать на дому.

Заведующая отделением коммунальной гигиены республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Жевняк подтвердила, что санитарных норм и правил, которым обязательно должны подчиняться физлица, нет.

— В плановом порядке у санитарной службы нет механизмов и нет законодательного права проверять работу таких мастеров, — сказала Ирина Жевняк. — Но «самозанятым» физическим лицам я бы тоже настоятельно рекомендовала ориентироваться на санитарные правила. Ведь выяснять отношения с самозанятыми можно в рамках гражданско-правовой ответственности, Гражданского кодекса через суд.

«Основное назначение жилого помещения — это проживание»

Владельцы салонов и парикмахерских сетуют на то, что «самозанятые» мастера могут экономить на аренде помещений — работать дома, а также на воде и электричестве. Однако чиновники сказали, что оказывать парикмахерские услуги и делать маникюр на дому и физлицам, и ипэшникам нельзя.

— Нужно осветить вопрос о возможности занятия в жилом помещении какой-либо деятельностью, — сказала Инесса Лемак, начальник отдела юридической работы и кадров Министерства ЖКХ. — Я хотела бы сразу уточнить, что подпунктом 5.12 пункта 5 декрета № 7 «о развитии предпринимательской деятельности» субъекты хозяйствования действительно вправе использовать для размещения производственных, торговых объектов, объектов общественного питания, объектов бытового обслуживания и т.д. объекты недвижимого имущества. Но декрет надо читать полностью, потому что далее декрет расшифровывает, что такое объекты недвижимого имущества.

Юрист сказала, что в одном из примечаний к этому пункту определено, что жилые помещения не подпадают под объекты недвижимого имущества, в которых можно оказывать подобные услуги.

— То есть декрет на жилые помещения не распространяется. В 337-м указе у нас просто определено, что деятельность парикмахеров не относится к предпринимательской. Требования законодательства, жилищного в том числе, остаются прежними. Жилищный кодекс определяет основное целевое назначение жилого помещения как проживание граждан. Любое другое его использование может быть только в случае перевода в нежилое помещение, — пояснила Инесса Лемак. — Хочу сразу оговориться, что у нас существует ответственность за использование жилого помещения не по назначению. Физическое лицо может получить штраф до 30 базовых величин, а юридическое — от 30 до 50.

«Самозанятый не выдаст кассовый чек»

Предприниматели жалуются, что они обязаны иметь кассовый аппарат и выдавать чеки, а самозанятые — нет. Как же в случае чего доказать, что человек оказал услугу некачественно?

— Есть особенность, что самозанятый человек не выдаст кассовый чек. Но потребитель может потребовать расписку или другой документ, который подтверждает, что данная услуга оказана именно этим физлицом, — говорит Валерьян Беспалый, начальник управления контроля потребительского рынка — торговой инспекции Министерства антимонопольного регулирования и торговли. — Закон о защите прав потребителей пока не регулирует отношения физлиц. Но в данный закон вносятся изменения, поэтому если они будут внесены, будем выполнять.

«Попросим изменить указ»

Ассоциация прикладной эстетики и спа недовольна неравенством условий работы самозанятых мастеров парикмахерского и маникюрного дела и предпринимателей в этой сфере. Ее директор намерена просить об исключении парикмахерских и косметических услуг, а также услуг по маникюру и педикюру из перечня в указе 337.

— По поводу 33-го указа ассоциация будет обращаться в аппарат совета министров и в ведомства по списку с просьбой исключить из текста указа Лукашенко № 337 «О регулировании деятельности физических лиц» абзац 14 подпункт 1.1. Парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру и педикюру, — сказала Тамара Королева, директор Ассоциации прикладной эстетики и спа.

Напомним, в Беларуси с 22 октября прошлого года расширили список видов деятельности, для занятия которыми физлицам не нужно регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей при условии уплаты единого налога. Изменения приняты президентским указом № 337 «О регулировании деятельности физических лиц». В перечень в числе прочих включили парикмахерские и косметические услуги.