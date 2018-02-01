Лукашенко сделал важные назначения в структуре МВД 6 1.02.2018, 15:05

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Олег Маткин

Диктатор назначил начальника тюрем.

Лукашенко подписал указы, в соответствии с которыми произведены кадровые назначения в руководстве правоохранительных органов, сообщает пресс-служба правителя.

Олег Маткин назначен начальником Департамента исполнения наказаний МВД, Александр Ковальчук - начальником УВД Минского облисполкома, а Игорь Щербаченя - начальником УВД Могилевского облисполкома.

Игорь Бурмистров назначен на должность первого заместителя командующего внутренними войсками МВД - начальника штаба.