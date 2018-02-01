Минчанин: Почему три года пустуют шикарные квартиры в Лебяжьем? 7 1.02.2018, 15:25

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Часто снос частного дома ради интересов застройщика сопровождается скандалом.

Почти каждый снос частного дома ради государственных нужд (читай — интересов застройщика, который хочет возвести многоэтажку) сопровождается скандалом, пишет onliner.by.

Люди не хотят уезжать в принципе, не согласны с размером компенсации и даже представить себе не могут, как можно жить в «панельке» после того, как вырос в своем доме с высокими потолками и зеленым двором. Однако, как выясняется, у администраций есть жилой ресурс повеселее, чем старые и новые «панельки» в Малиновке, Уручье и т. д. Согласно решению Мингорисполкома почти каждый застройщик (у некоторых есть индульгенция) должен отдавать на благо города порядка 7% своих жилых «квадратов». И многоэтажки в престижных районах — не исключение.

В частности, речь идет о доме №123 на Победителей: стандартная синяя многоэтажка на первой линии проспекта осчастливила «квадратами» несколько сотен семей. Но при этом как минимум семь квартир в доме, достроенном почти три года назад, остаются незаселенными. Жильцы решили узнать почему.

— Наш дом ввели в эксплуатацию в апреле 2015 года, — рассказывает Павел. — Строилась многоэтажка для очередников «Белтелекома», но льготников среди нас мало — больше 50% людей платили за метры по полной стоимости. Как и положено по закону, часть жилья отошла городу. В нашем доме — сразу семь квартир. Причем квартир самых лучших — просторных 100-метровых трешек с видом на проспект, расположенных на этажах со второго по одиннадцатый.

И каково же было наше удивление, когда выяснилось, что эти квартиры, предназначенные для тех людей, чьи дома сносятся, остались пустыми. Прошло почти три года, а они так и не обрели новых жильцов. Причем за это время было много громких скандалов, связанных с отселением, где минчане открыто говорили, что их не устраивает вид компенсации, но ни одна из семи квартир почему-то не ушла в руки тех, кому она предназначается.

Мне, как человеку, который оплатил не только свое жилье, но и эти «компенсационные» квартиры, очень обидно наблюдать такую бесхозяйственность. Для кого их придерживают? А представьте, сколько таких квартир только по проспекту Победителей! Да и вообще — там же косметический ремонт ветшает: никто за состоянием не следит, не исправляет, если где-то что-то залило. Более того, жилье пустует, а ведь могло временно выполнять функцию арендного — и городу прибыль, и «коммуналка» оплачена людьми. Нормального ответа, почему жилье стоит без дела и кому его выделят, мы так и не получили — одни размытые отписки.

В администрации Центрального района, куда обращались жильцы, не отрицают: квартиры №46, 51, 66, 137, 172, 182, 187, предназначенные «для переселения граждан из жилых домов, подлежащих сносу в связи с предоставлением участков под жилищное строительство», действительно пустуют. Ответственность по их содержанию и оплате коммуналки несет ЖРЭО Центрального района.

— Сделать эти квартиры арендными нельзя, так как это жилье, которое выделялось в счет усредненного сноса, и сейчас оно распределено между организациями, которые ведут снос на территории Минска. Каждая конкретная квартира была выделена какой-то организации. Общий ответ по всем квартирам дать невозможно, — пояснили в администрации.