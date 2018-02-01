А, знаете, прорвемся! 5 Наталья Радина

1.02.2018, 15:33

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Наталья Радина

Мы на свободе и можем бороться.

Я вот вспоминаю один декабрьский день 2010 года, холодную камеру СИЗО КГБ, как болела голова от сотрясения мозга и добивала полная изоляция и неизвестность. И тут Ира Халип приходит с допроса и сообщает, что адвокат ей сказала, что «Хартия» не работает, кто в тюрьме, кто бежал из страны. И вот тут мне стало совсем хреново: из-за того, что дело, которому ты отдаешь все силы, уничтожено.

Но ничего, прошло время, сайт восстановил работу, мы вышли из тюрем.

Так что сейчас все просто прекрасно - мы на свободе и можем бороться.

P.S. Всем, кто сегодня пытается уничтожить «Хартию» или в злорадстве потирает руки, обещаю — все это к вам вернется. Закон жизни.

Наталья Радина, главный редактор Charter97.org, «Фейсбук»