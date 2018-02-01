Победа: Птицефабрика «Хальч» признала нарушения и расплатилась с работницами 1.02.2018, 15:41

Елена Котлярова и Лариса Сорокина

Фото: racyja.com

Наниматель заключил мировое соглашение и выполнил требования работниц.

Птицефабрика ОАО «Хальч» не стала ждать решения суда: наниматель заключил с птичницами мировое соглашение и выполнил все их требования: выплатил по три среднемесячных оклада. Тем самым наниматель признал свои нарушения, сообщает praca-by.info.

Интересы птичниц Ларисы Сорокиной и Елены Котляровой, вступивших в РЭП, представлял правовой инспектор Леонид Судаленко. Комментируя победу профсоюза, юрист подчеркнул, что подобные случаи – не единичны, потому что в кризисе находится вся отрасль:

– По словам Владимира Ксендзова, представителя официального профсоюза (профсоюза работников агропромышленного комплекса – прим.), который в суде защищал не птичниц, а нанимателя, - в 90% случаев на сельхозпредприятиях нарушается трудовое законодательство; например, не вовремя выплачиваются отпускные – он это заявил в суде. Ксендзов сказал, что причина нарушений – нехватка денег; все эти предприятия закредитованы. Вероятно, это и мешает сельхозпредприятиям, как минимум, нанять грамотного юриста, который не допускал бы нарушений трудового законодательства.

«Леонид Судаленко не сомневался, что исход дела будет в пользу его доверительниц:

– Мы были уверены в этой победе. Недавно профсоюз завершил аналогичное дело «каштанок»; как и там, в деле птичниц победа была вопросом времени. Под тяжестью аргументов нашей юридической службы наниматель не устоял и пошел на мировое соглашение.

Андрей Стрижак, зампредпрофкома Гомеля, на судебном заседании пообщался с Ларисой Сорокиной и Еленой Котляровой:

– Женщины не собираются уходить из этой отрасли. На птицефабрике они приобрели новую профессию, научились работать с птицей, и сейчас будут себе искать схожую работу. И уже от нового нанимателя зависит, оценит ли он мастерство этих работниц.

Вступившие в профсоюз РЭП птичницы рассказали, какая судьба постигла их бывших коллег, которые отказались от защиты своих прав и поддались на уговоры нанимателя не решать дело в судебном порядке.

- Некоторых людей, отказавшихся от претензий, не взяли на работу в «Особино», как обещали. Даже не по вине нанимателя: они не подошли по требованиям. Так они не получили ни новой работы, ни трех среднемесячных окладов. Те же, кто поверил профсоюзу РЭП и пошел до конца, получили результат в виде выплаты компенсации, - добавил Андрей Стрижак.