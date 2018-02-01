За парнями и девчонками с Площади – будущее 1 Александр Хоц

1.02.2018, 16:20

И оно наступит в свой черед, вопреки всему.

1. "Все идет по плану".

Не пойти на митинг 28 января я не мог. Не только потому, что разделяю отношение к бойкоту фейковых, имитационных процедур и считаю институт выборов в России полностью разрушенным.

Это было очевидно и в начале избирательной кампании Навального, - как и то, что кремль не допустит его даже к формальному участию в псевдо-выборах, поскольку урон от появления реального кандидата в президенты на ТВ – означал бы конец пропагандистской монополии режима, для которого "зомбоящик" всегда был инструментом "стабильности".

Роль "канализатора" протестных настроений была отдана "системной" Собчак - с задачей увода протестных масс в "загоны" избирательных участков. А "штабы" Навального попали под тотальный пресс кремля (с обысками, арестами, изъятием литературы и политическим сыском).

Отправляясь в штаб Навального в прошлом году, я хорошо понимал, что структура, создаваемая кандидатом "под выборы" неизбежно станет вскоре базой для организации уличного протеста, поскольку (как мы знаем) власть в России ни разу не менялась в результате голосования. Понимал, что при отсутствии самого механизма выборов, задачей номер один становится их восстановление. А вовсе не партийная "подтанцовка" в театре путинских теней и имитаций.

Митинги 28 января были первой пробой сил в пост-выборной стратегии Навального, когда борьба оппозиции за участие в легальных процедурах осталась в прошлом.

Закончился целый период упорных попыток встроиться в официальный кремлевский формат. И если историки "прекрасной России будущего" попробуют понять, в какой момент режим упустил последний шанс на диалог с этим "будущим", они назовут, безусловно, день отказа в регистрации "кандидата Навального" (бросавшего власти, по сути, спасательный круг).

Не случилось, к сожалению. Воровская "элита" России оказалась на порядок глупее того уровня задач по самосохранению, который нужен любой элите. Чего и следовало ожидать от "массажистов", "поваров" и "тренеров", вставших у руля сырьевой империи в период ее полураспада. Полицейщина и коррупция – гаранты катастрофы, так что закат путинизма из публицистической фигуры быстро превращается в прогноз.

"Выборы" закончены - забудьте.

Мы вступили в новую эпоху, где легитимность власти не имеет ничего общего с походом на участки. Пока "массажисты", "повара" и "тренеры" не вернутся к труду по специальности. И с нашей непосредственной подачи.

2. "Выйти на площадь".

Тула – довольно "застойный" город с точки зрения социальной активности, поскольку доминирующий "оборонпром" неплохо финансируется в рамках путинского курса. Масса, как известно, любит власть карманом, а не сердцем. Желудок – главный орган любви или ненависти социального большинства. Поэтому протест у нас не столько социальный, сколько идейный, когда люди разных возрастов выходят на площадь с плакатами: "Россия будет свободной!"

Мало кто ждал масштабного митинга у местного "белого дома". Мотивация была, скорее, правозащитной. Речь шла о свободе собраний, наглых отказах властей в проведении акций, нарушении 31 статьи Конституции (привет от "Стратегии-31"). Власть не обманула ожиданий и готовилась к новым разгонам, хотя старалась "не отсвечивать" и не создавать ажиотажа. Было видно: "преемник" Дюмин не хотел бы расстраивать шефа громкими новостями из региона.

В августе эксперты фонда "Петербургская политика" назвали его претендентом на роль "наследника". А в сентябре Дюмин провел совещание "по противодействию экстремизму" и "сохранению политической стабильности в регионе". Вопросы о причинах запрета акций оппозиции после этого – кажутся излишними.

Вместо автозака под носом у тульской администрации – была выбрана тактика "засады" в ближайшем Макдональдсе (где жующие чипсы "менты" заняли пару столов). Для доставки захваченных "экстремистов" подогнали автобус без "силовой" атрибутики с надписью о "транспортных услугах" на борту. (Спасибо, не фургон со словом "Хлеб").

Добираясь через город пешком, я использовал прогулку в агитационных целях, расклеив несколько "навальных" прокламаций. Радуясь тому, что школьный опыт (и знакомство с романом "Мать") снова помогает нам в "нелегальной" работе. Одна из наклеек удачно разместилась на фоне серого здания УВД, две другие появились у корпусов "Политеха".

Наконец, еще один красный листок привлек внимание компани школьников, которые что-то весело обсуждали возле него. Фамилия Навального явно не была для них чужой. Место подпольных типографий давно занял компактный принтер, так что не сомневаюсь, что "окна Навального" не раз еще порадуют прохожих – в условиях цензуры и запрета на работу штабов.

Лучшим способом не опоздать к месту сбора был ближайший Макдональдс, где я и планировал выпить стаканчик капучино "за успех нашего безнадежного дела". И как оказалось, был не одинок.

Пустующая площадь Ленина лишь снаружи выглядела мирной. В зале ресторана сразу бросались в глаза серые куртки "служивых", занявших несколько столов.

Они тревожно поглядывали в окна и время от времени парами выбегали на мороз, дожевывая чипсы и бургеры. Западный фастфуд нравился им больше западных свобод. Но так уж скроено путинское "зазеркалье". Оно навязывает нам квасную "азиатчину" с помощью западного прогресса, без которого лишилось бы всей своей атрибутики (от патрульных машин до ноутбуков в кабинетах).

Забавный кадет, болтая ногами, жевал рядом свой чизкейк. Форма, погоны, основы подчинения и субординации.. Режим готовил себе "пушечное мясо" с младых ногтей. И кто знает – где и как встретятся лет через шесть, к концу последнего путинского срока, лицеист из "либеральной школоты" с курсантом путинской "выделки". И выживут ли оба в этой стране.

Ближе к двум "менты" (пряча животы в куртки) потянулись к дверям. Зато за свободным столом внезапно возник парень с плакатом, знакомый мне по штабу. Иван увлеченно орудовал маркерами, словно готов был начать агитацию прямо здесь. Напарник с камерой следил за творческим процессом, - что не могло не радовать: внимание прессы было относительной гарантией "гуманности" разгона. Поговорить не удалось: подмигнув, Иван исчез в дверях. А сегодня получил свои 15 суток от очередной судейской "задницы" в мантии.

"Выборы", "суды", "парламент", "конституция" - существуют здесь в удивительной гармонии, являясь частью одного большого фейка.

Подходя к мрачному истукану "Ильича" в центре площади, честно говоря, я не собирался в автозак. Мне хотелось постоять с замечательными ребятами, поддержать их присутствием, побольше поснимать "для истории", но я прекрасно понимал, что "висящий" на мне со времен питерской акции штраф в 20 тысяч (не оплаченный из принципа), может обернуться новой суммой. Хотя, и от административного ареста не стоило зарекаться, - особенно после того, как наш активист Николай Миронов "огреб" восемь суток в "спецприемнике" за одиночный (повторю: одиночный) пикет. Говорят, при Груздеве такого бы не случилось, но напуганная Дюминым "Фемида" (с "вертикалью" в филейных местах) потеряла всякий стыд, кидаясь на людей…

Пока я наблюдал за пустынной площадью, центр стал наполняться людьми. Гурьбой подошли ребята, человек десять, явно одной компанией с боевой девчонкой среди них. На снегу возникло огромное слово "Навальный". Часть парней сидели на парапете, - кто-то с цветком в руке. Подошло и несколько человек "под пятьдесят".

"Ну что, не густо с массовостью", - пошутил мой сверстник, пока симпатичная женщина со значком разворачивала плакат и толково объясняла прессе цели "забастовки избирателей". "Россия будет свободной!" - самодельный листок казался в ее руках особенно убедительным. Это была удивительная эстафета поколений (как писалось в газетах моей юности) – свободной России прошлого, которую мы "дружно" потеряли (если не искать других глаголов), - с новой Россией будущего. Живая связь убеждений и ценностей, - чужих для послушного большинства с "империей" в мозжечке.

Акция в поддержку "забастовки избирателей" продлилась около десяти минут. Действительно (скажет скептик) тридцать человек на огромный город – капля в море. Но когда "количество" спасало режимы от банкротства? Да и тех, кто готов к заведомым задержаниям – всегда меньшинство. Важнее его качество. "Народа было больше (написал приятель), просто люди стояли у края площади".

Торчащее рядом ментовское начальство дало отмашку к началу "зачистки". От кафешек к центру потянулись серые цепочки. Выдергивали группами ребят, уводили к автобусу, пока он не наполнился до отказа. Около 15 задержанных школьников – плюс несколько взрослых, включая подвернувшихся под руку журналистов.

Зам. начальника УМВД полковник Филонов (хорошо известный местным активистам) справлялся с ролью дирижера, мрачно озирая поле "зачистки". Его одутловатая фигура в пустеющем пространстве (в стиле Угрюм-Бурчеева) казалась "репликой" торчащего над ним "Ильича". Оба предпочитали мертвецкий "порядок" живой пестроте жизни. Да и Михаил Евграфович (случалось) служил в наших краях губернатором. Его типажи до сих пор живы, а "Не по-тер-плю!" и сегодня – хит кремлевского сезона.

И тут я сделал жест, за который тут же поплатился. Зачарованный мрачным "обаянием" полицейской фигуры, я навел на нее камеру смартфона. Фигура это заприметила, и пока я отводил гаджет в сторону, - ко мне уже бежали двое со словами: "Мы считаем вас участником акции.. Пройдемте..".

Подобно жене Лота, оглянувшейся на родной Содом, любой рисковал превратиться в "столб" при взгляде на полковника Филонова. И пока я скромно возражал, что не имею значков и плакатов. И что пока не кричу про "… ло" в Кремле, меня забирать не за что, - конвой увел меня в сторону автобуса. Впрочем, у жизни свой тайный сценарий. И если бы я видел место доставки, то напросился бы туда сам.

3. "Будь здоров, школяр!"

Новая прекрасная Россия разместилась в салоне плотными рядами, стекла потели и были исчерчены забавными рисунками. Полицейский автобус оказался машиной будущего. Он был набит веселой и отважной "школотой". Это был "коллективный портрет в интерьере" - нового, другого поколения, с новым ощущением свободы, да и страны в целом.

Эта публика была абсолютно свободной и ничего не боялась. Возможно, их пока не большинство, но время (уверен) на их стороне.

Они распевали песни, острили, брали друг у друга прикольные интервью "для школьной стенгазеты", обменивались фото по вай-фай и главное - не выглядели юными дебилами, примкнувшими к "движухе".

Громче всех распевали Летова. "Один лишь дедушка Ленин - хороший был вождь, / А другие, остальные — такое дерьмо. / А другие все - такие дураки…" (Здесь компания, привстав, поглядывала в окна, въезжая во двор ОВД). Издевка "Гражданской обороны" конца 80-х в наш нео-совковый период звучала как никогда кстати. И ребята это понимали. Песня "Все идет по плану" входила в альбом "Тошнота". Это было ключевым словом – в восприятии мертвого времени. И тогда и сейчас. "План Путина" - появился в телевизоре уже при их жизни.

"Я купил журнал "Корея" — там тоже хорошо. / Там товарищ Ким Ир Сен. И то же, что у нас. / Я уверен, что у них все идет по плану…" - распевала юная компания, "фоткалась" дружными группами, репетировала объяснения с родителями, которых, разумеется, придется дожидаться в ОВД. "А ты сейчас где? Что делаешь?" – подкалывал один. "Я? В парке гуляю.." - смеялся другой. У каждого была своя "легенда". Сегодня их ждала большая "промывка мозгов", для чего всю эту публику сразу отправили в актовый зал – для патриотических бесед.

Участник "обработки" нарисовал известную картину: "Майдан!!! Он тоже начинался с "печенек" вроде ваших. А кончился свержением законной власти! Вы этого хотите со своим Навальным?" - "И чего они привязались к этому Майдану? Словно это что-то плохое?" - острил приятель по "автозаку".

Каждый помнит себя в этом возрасте, понимая, что нужно иметь характер, чтобы отвечать за собственные взгляды в 16 лет, отстаивать их в спорах с домашними, идти наперекор миру взрослых.

Надеюсь, что путинское "безвременье" не сломает им жизнь. Во время оформления моего протокола хмурый "мент" заметил: "Думаю, что детям вообще не место в политике". Не уверен. Но знает ли Путин об этом? Как быть с его "прикормленной", холеной молодежью? Скорее всего, "голый король" из сказки тоже считал крики мальчика "политикой". А тот всего лишь был свободней остальных. Знакомый студент выдал другую версию летнего "бунта": дети вынесли на улицу то, о чем говорится в семьях, что пока еще заперто в кухонном пространстве.

Но "школота" свободнее родителей транслирует глубинное раздражение путинской эпохой. Это тот сейсмограф, который не врет.

4. "Блеск и нищета" майора Гаврилина.

Наиболее живым (как мне показалось) моментом в машинерии "казенного" дома был момент досмотра при доставке. Выложив на стол ключи, бумажник, смартфон и какую-то мелочевку, мне предстояло быть обхлопанным – от подмышек до карманов и от щиколоток до гениталий. Бравые менты излучали дружелюбие: "Сейчас вам все вернем.. Распишитесь в описи. А то мало ли.."

Серьезное, большое государство, - в лице молодых ребят с неплохой (говорят) зарплатой, шмонало мирных пикетчиков, тратилось на бензин и доставку, на опись моих карманов, платило майору Гаврилину за составление протокола задержания, бросало уйму сотрудников на зачистку площади от пенсионеров и школьников, тратило деньги налогоплательщиков на работу суда и полиции..

И все для чего? Для нейтрализации естественного права людей на свободу собраний. 31-я статья Конституции торчала костью в глотке их режима. И требовала огромных затрат и усилий – чтобы основной закон не исполнялся. Полицейщина – затратная вещь. Даже если эту полицейщину держать в убогих, нищих кабинетах.

В замызганных "клетушках" ОВД "Центральный", сидя за обшарпанным столом, колдующий над протоколом майор Гаврилин готов был в чем-то со мной согласиться. "Я человек, далекий от политики (говорил он), но мы же помним советское время. Разве при Путине стало хуже? Я вот съездил в Турцию, отдохнул прекрасно. Разок в жизни, - и сразу домой потянуло. Чем вам Путин-то не угодил. Потом опять же – Крым.. Поднял страну с колен. Если не он президент, то кто?.." Пикантность спору за ободранным столом полицейского "околотка" придавал "убойный" уровень майорских притязаний. Хозяева "золотого миллиарда" путинской "элиты" держали свою "обслугу" за дураков, кидая с барского стола право пару раз съездить за границу. Сидя в тошнотворном кабинете (сто лет без ремонта), майор рассказывал мне о "величии" страны и скромных радостях ее населения. На страже "золотого миллиарда" честный "мент" Гаврилин выглядел, скорее сюрреалистично, - хоть и узнаваемо.

Мои ссылки на коррупцию (результат отсутствия системной конкуренции), войну и изоляцию России – вряд ли были услышаны. Но вот то, что вечер воскресного дня майор должен был потратить на беготню с протоколами, - всего лишь потому, что кто-то "наверху" запретил нам постоять с плакатами в пикете, - этот довод был ему понятней. "Пожалуй, да", - задумчиво согласился майор – и протянул мне листок расписаться..

Впрочем, мы оставались для них "пушечным мясом Навального" (как и они для нас – "пушечным мясом" Путина). Мы были "жертвами западных манипуляций" со стороны врагов "сильной" России. Но в понятие "силы" странным образом не входили ни корпоративное самоуважение, ни нормальные кабинеты, ни чистые унитазы, ни законность собственных действий. Наоборот, признаками "силы" для членов полицейской корпорации - были чумазые стены, убогие и грязные ноутбуки, кривые бланки протоколов, желтые от старости плакаты с "пистолетом Макарова" на стене. ("Макарова", Карл!)) А заодно неразбериха в коридорах – где "менты" ходили табунами под окрики начальства, не зная, где снять копию, "чего" писать в протоколе после задержания пикетчиков и как угодить полковнику Филонову, полновластному хозяину структуры с грязными "сортирами".

Да, с нами были достаточно корректны (надо это признать), пытки задержанных "шокером" - это по другому ведомству (радостно нас заверили). Но "величие" встающего с колен отечества никак не вязалось с бытом той "вертикали", которая и была основой пресловутого "величия".

Пятна крови на табличке "Комнаты досмотра" (веером по стене) и засохшие лужи крови на скамье "дежурной части" (не замеченные нами вначале) - только подтверждали это впечатление.

История о визите в "лабиринты" силовой "вертикали" - пессимистична и оптимистична одновременно. Все это не просто выглядит убого. В этих стенах пахнет чем угодно, но не полноценной, здравой жизнью, - скорее, вырождением и обреченностью. Система в столь убогом интерьере – просто не жизнеспособна – по определению.

Но это еще и школа ежедневного развращения стриженых ребят в погонах (от кадетов до лейтенантов), которые лишь начинают свою жизнь на закате путинской эпохи. Они – такие же жертвы режима, как и те, кому "шьют" политические дела. Вот за убийство этой молодой России - Путину никогда не простится.

Но оптимизм – он тоже есть. Потому что за парнями из автозаков (по всей стране) – будущее. И оно наступит в свой черед, вопреки любому произволу.

Александр Хоц, «Фейсбук»