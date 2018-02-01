Футболисты сборной Беларуси откроют новый сезон матчем в Словении 1.02.2018, 16:13

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Первый матч нового сезона пройдет с словенской столице — Любляне.

Футбольные федерации Беларуси и Словении договорились о проведении товарищеского матча между национальными сборными, сообщают в АБФФ.

Первый спарринг нового сезона команда Игоря Криушенко проведет 27 марта в словенской столице Любляне. В январском рейтинге ФИФА сборная Беларуси занимает 93-е место, Словения находится на 64-й позиции.

8 сентября команда Игоря Криушенко стартуют в Лиге наций УЕФА домашним матчем против Сан-Марино.