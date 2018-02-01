Беларусь попала в топ стран, где можно увидеть волка 2 1.02.2018, 16:32

Фото: Сергей Плыткевич/Wildlife.by

Британский журнал назвал 8 мест, куда лучше всего поехать, чтобы понаблюдать за волками в живой природе.

В этом своеобразном рейтинге, составленном изданием, на последней позиции оказалась и Беларусь, а точнее — территория национального парка «Беловежская пуща», пишет сайт «Беларусь и мир».

Как пишет журнал, здесь можно увидеть евразийского волка. А вместе с ним еще ряд редких в нынешнее время в Европе животных, включая зубра, лося, оленя и дикого кабана.

Wanderlust информирует своих читателей о том, что в 2017-м Беларусь ввела безвизовый режим при въезде в страну на срок до 5 дней через аэропорт «Минск», хотя это и в 355 км от парка.

Кроме того, действует безвизовый режим на срок до 3 дней для туристов, посещающих нацпарк с тургруппой при въезде из Польши через пункт пропуска «Переров-Беловежа».

Кстати, на первом месте в рейтинге журнала оказалась Румыния, на втором – Канада, на третьем – Россия. Далее идут Финляндия, Эфиопия, Испания и США.