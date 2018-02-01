Более 4 тысяч предприятий оказались должниками государства 1.02.2018, 16:47

Только на Брестчине задолженности перед государством имеют почти 500 предприятий.

В Беларуси более 4 тысяч предприятий имеют задолженности перед государством. Самое большое количество должников находится в Минске - более 1500 хозяйствующих субъектов, - рассказал «Радыё Рацыі» председатель брестской областной организации Независимых Профсоюзов Беларуси Валентин Лазаренков.

- Вопросы задолженности - это же и вопросы прибыли предприятий. Это, значит, что можно говорить о том, столько предприятий не имеют прибыли, чтобы рассчитаться. Почему? Во-первых, это закредитованность. Брали, брали кредиты... Под что? А брали под приказ, который спускался сверху. Никакого отношения к экономике такие процессы не имеют.

По словам Валентина Лазаренкова, на практике число учреждений, имеющих задолженности, может оказаться в несколько раз выше озвученного.