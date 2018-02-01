Новой ведущей «Орла и решки» стала минчанка

Новой ведущей «Орла и решки» стала минчанка3
- 1.02.2018, 16:58
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Мария Гамаюн будет вести популярное шоу на телеканале «Пятница».
Директор телеканала «Пятница» Николай Картозия объявил в своем инстаграме, кто будет вести популярное шоу о путешествиях «Орел и решка». Ведущей «морского сезона» стала Мария Гамаюн, а вот российский сезон («Орел и решка. Россия») будет вести Ольга Антипова, пишет tut.by.
Как отметил Николай Картозия, Ольга родилась в Азбакане (столица Хакасии, Россия), обучала людей игра на гитаре. За ее непосредственность Картозия сравнил Ольгу с бывшей ведущей шоу Лесей Никитюк.
«Просматривая эти шесть с лишним тысяч видеороликов, я в том числе искал девушку … нет, не похожую на Лесю, но с той же степенью внутренней свободы и подкупающей простоты», — написал Картозия.
В настоящее время Ольга Антипова живет в Минске, а в ее инстаграме можно найти фото и видео, снятых около Купаловского театра, Мирского замка и минского цирка.