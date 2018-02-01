Лауринас Кащюнас: Домыслы, что режим Лукашенко может меняться - полная чушь 10 1.02.2018, 16:59

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Лауринас Кащюнас

Депутат литовского парламента считает, что в Беларуси доминируют российские СМИ.

Об этом заявил депутат литовского парламента Лауринас Кащюнас, комментируя блокировку сайта Сharter97.org:

- Я оцениваю этот шаг категорически негативно. Это еще раз доказывает, что вся «либерализация», домыслы, что режим Лукашенко может меняться - полная чушь. Если ты чего-то боишься и идешь на блокировку независимого сайта - это несерьезно. Подобные действия не допустимы в демократических странах. Я очень категорично оцениваю подобные действия белорусских властей.

- Сайт Сharter97.org - ведущий информационный портал, который читает около 3-х миллионов посетителей в месяц. Как его блокировка может отразится на информационном пространстве Беларуси?

- Все очень просто. Если не будет никакой альтернативы российским СМИ - то это будет на руку Кремлю. Блокировка «Хартии-97» - это еще один шаг, который приведет к тому, что российские медиа укрепят свои позиции в Беларуси.

- Беларусь очень интегрирована в военный союз с Россией. Можно вспомнить учения «Запад-2017», которые проходили на территории Беларуси. Угрожает ли сложившаяся ситуация странам Балтии?

- Мы анализируем, насколько режим Лукашенко может быть опасен для Балтийского региона. Невооруженным взглядом видно, что возможности и поле действия официального Минска сужаются. Беларусь теряет свой суверинетет.

- Как должен отреагировать Запад на блокировку сайта Сharter97.org?

- Должна быть более сильная реакция на блокировку Сharter97.org. Европейские политики ошибаются, если думают, что с режимом Лукашенко можно играть. Хорошим контраргументом могло бы стать усиление финансирования независимых СМИ в Беларуси, чтобы они получили больше свободных ресурсов.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Новые простые способы обойти блокировку сайта Charter97.org

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию