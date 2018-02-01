Совладелец сети рыбных магазинов заплатил «выкуп» и вышел на свободу 11 1.02.2018, 17:12

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Фото: belsfera.by

Директор компании «Джон Дори» признал факт уклонения от уплаты налогов.

Директор и совладелец сети магазинов охлажденной рыбы и морепродуктов «Джон Дори» Арсений Тютюнник погасил ущерб в полном объеме и отпущен из-под стражи. Об этом tut.by рассказали информированные источники.

«Директор компании «Джон Дори» во время допроса следователем признал факт уклонения от уплаты налогов, дал показания по обстоятельствам дела и способствовал возмещению причиненного ущерба в полном объеме», — подтвердила представитель СК Юлия Гончарова. В итоге следователь принял решение освободить молодого бизнесмена из-под стражи под обязательство о явке.

В СК подчернули, что расследование уголовного деле не мешает дальнейшей деятельности компании «Джон Дори».

Вчера Следственный комитет и КГК сообщили о задержании совладельца сети магазинов рыбных деликатесов. СК сообщил, что уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) возбуждено управлением Следственного комитета по г. Минску. «Согласно полученным в ходе проверки сведениям, подозреваемый реализовывал продукцию за наличный расчет в столичные рестораны. Впоследствии вырученные средства не отражались в бухгалтерском учете», — говорится в сообщении.

КГК уточнял, что часть выручки, полученной от реализации продукции, оприходовалась через кассу розничной точки. Остальные деньги «использовались для выплаты зарплаты работникам «в конвертах», на оплату услуг перевозчиков, а также для личного обогащения руководителей коммерческой организации».

Всего, по оценкам следствия, в период с января 2015 года по июль 2017 года задержанный умышленно занижал налоговую базу, в результате чего уклонился от уплаты сумм налогов на сумму более 245 тысяч рублей.

Компания «Джон Дори» была создана в 2013 году выпускниками БГУ Арсением Тютюнником и Евгением Головачем. Компания специализируется на поставках охлажденной рыбы и морепродуктов, в том числе оптовых. У нее работает шесть розничных точек в Минске, в крупных торговых центрах, в том числе четыре в гипермаркетах Green. Один магазин открыт в Бресте, в начале февраля открывается магазин в Витебске, также в гипермаркете Green. Магазины в ProStore с 4 января нынешнего года прекратили свою работу, но закрытие не связано с нынешними претензиями.