Британский министр подал в отставку после опоздания на заседание Палаты лордов 5 1.02.2018, 17:31

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Фото: ЕРА

На Даунинг-стрит отставку министра не приняли.

Министр департамента международного развития Великобритании, лорд Майкл Бейтс подал в отставку из-за отсутствия в Палате лордов в то время, когда должен был отвечать на вопросы пэров.

Об этом 31 января сообщило издание The Guardian.

По словам Бейтса, ему стыдно за свое опоздание, поэтому он решил немедленно предложить свою отставку премьер-министру Терезе Мэй.

Он также принес извинения за свое отсутствие перед членами Палаты лордов, в которой сам заседал с 2008 года.

Бейтс покидал зал под громкие возгласы "Нет!", отмечает газета. На Даунинг-стрит, 10 отставку министра не приняли.