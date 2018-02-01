Польским посольством в Минске будет руководить временный поверенный Михаил Хабрас 1.02.2018, 17:41

Фото: charter97.org

Михаил Хабрас будет управлять польским посольством с сегодняшнего дня.

Временный поверенный в делах Польши в Беларуси, советник Михаил Хабрас с 1 февраля будет управлять польским посольством в связи с завершением дипломатической миссии посла Конрада Павлика. Об этом сообщает interfax.by.

"31 января 2018 года Конрад Павлик завершил дипломатическую миссию в качестве посла Польши в Беларуси. С 1 февраля посольством Польши будет управлять временный поверенный в делах Польши, советник Михаил Хабрас", - говорится в сообщении дипмиссии.

Там также сообщили, что перед отъездом Павлик принял участие в ряде встреч, которые подвели итоги польско-белорусского взаимодействия.

Конрад Павлик начал свою дипломатическую миссию в Беларуси в 2016 году.