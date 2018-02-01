Беларусь приостановила военно-техническое сотрудничество с Украиной 19 1.02.2018, 18:17

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Официальная причина – статус Минска как «площадки по мирному урегулированию конфликта» на Донбассе.

Об этом заявил в среду в Минске председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Олег Двигалeв, передает «Интерфакс-Украина».

«С Украиной у нас взаимодействие в этой области сокращено, не реализуется, поскольку мы должны понимать, что Беларусь – это, прежде всего, площадка по урегулированию конфликта на Донбассе. Мы не создаем дополнительных проблем и вопросов», – цитирует издание слова Двигалeва.

«Нельзя допустить, чтобы эта ситуация (военно-техническое сотрудничество) могла как-то использоваться не в наших интересах», – добавил он.

В Государственном военно-промышленном комитете Беларуси belsat.eu подтвердили факт приостановления военно-технического сотрудничества с Украиной, однако обратили внимание на то, что оно было заморожено около двух лет назад.

«Да, действительно, Олег Двигалeв это говорил. Но подразумевалось, что сотрудничество с Украиной в этой сфере было приостановлено с началом антитеррористической операции на Донбассе и получением Минском статуса площадки для переговоров», – сказали в пресс-службе ВПК.

При этом в ведомстве отмечают: до войны такие поставки контролировала специальная комиссия, процесс регулировался межправительственным соглашением, но уже «несколько лет комиссия не собирается».

В свою очередь, источник, близкий к украинской разведке, сообщил в Киеве журналистам, что Беларусь без проблем осуществляла поставки техники двойного назначения в Украину на протяжении последних лет. Однако в декабре прошлого года, по словам источника, украинская сторона не смогла купить тягачи и колесные базы для нужд МЧС, тендер на закупку был отменен. Как утверждает источник, поставка была сорвана по вине Минска, «из-за негласного запрета со стороны КГБ».

Глава украинской волонтерской организации «Мир и Ко», участник АТО Мирослав Гай рассказал, что из Беларуси поступали прицелы для снайперских винтовок СВД, тепловизоры, приборы ночного видения. Мирослав Гой считает, что это все планомерная подготовка к более масштабной войне, которая уже идет.

Кроме того доброволец утверждает, что Украина покупала белорусское топливо для авиации, а также ремонтировала в Беларуси свои вертолеты. Скорее всего, Гай подразумевает услуги Оршанского авиаремонтного завода.