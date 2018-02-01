Аудронюс Ажубалис: Блокирование «Хартии-97» - сигнал снять «розовые очки» по отношению к Лукашенко 3 1.02.2018, 18:26

1,281

Аудронюс Ажубалис

Так называемый «президент» практически не отличается от российского губернатора.

Об этом заявил Аудронюс Ажубалис, член литовского Сейма и глава МИДа страны в 2010 – 2012 годах, комментируя блокировку сайта Сharter97.org:

- Блокирование «Хартии-97» имеет очень простые и четкие мотивы. Чтобы превратить людей в зомби - нужно очистить информационное поле. Этим Лукашенко и занялся. Дается зеленый свет для госСМИ и российских медиапорталов и ресурсов.

Вопрос «что делать?» в данной ситуации должен быть адресован тем европейским политикам, которые продвигали идею диалога с режимом Лукашенко и смотрели на действия официального Минска через «розовые очки».

Беларусь полностью интегрирована во все российские процессы. Отличие только в человеке, который сидит в президентском кресле. Хотя, так называемый «президент» практически не отличается от российского губернатора. Не нужно обольщаться и рассматривать Беларусь вне российского контекста.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Новые простые способы обойти блокировку сайта Charter97.org

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию