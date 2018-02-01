Белорусские спортсмены в 2017 году завоевали 647 медалей на крупнейших турнирах 1.02.2018, 18:46

В копилке белорусов 177 золотых, 216 серебряных и 254 бронзовые награды.

Белорусские спортсмены в 2017 году завоевали 647 наград на чемпионатах, Кубках, первенствах мира и Европы. В медальной копилке 177 золотых, 216 серебряных и 254 бронзовые.

Такие цифры привел на заседании итоговой коллегии Министерства спорта и туризма его руководитель Александр Шамко, передает БелТА.

Министр отметил, что в олимпийских видах спорта белорусские атлеты стали обладателями 249 медалей. В олимпийских дисциплинах на чемпионатах мира завоевано 3 золота, 2 серебра и 3 бронзы. В олимпийских дисциплинах на чемпионатах Европы получено 19 медалей (5, 5, 9). Все эти показатели значительно превышают медальные достижения белорусов в 2016 году.

В 2017 году на молодежных, юниорских и юношеских первенствах мира и Европы представителями спортивного резерва завоевано 415 медалей (116, 146, 153), из них 176 – в олимпийских видах спорта.