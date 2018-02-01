«Северный поток-2»: газопровод раздора 7 Данила Гальперович, «Голос Америки»

1.02.2018, 18:55

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У «Северного потока-2» - большая политическая составляющая.

«Северный поток-2» подрывает общую безопасность и энергетическую стабильность Европы.

31 января компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию частей газопровода «Северный поток – 2», проходящих по морю и суше в Германии. Это произошло, несмотря на призывы США и Польши к германским властям не давать такого разрешения.

Газопровод, который был задуман как канал для поставки газа из России в Европу в обход Украины и Польши, должен начать строиться в 2018 году, и разрешение на его строительство на своих территориях Россия предполагает получить, кроме Германии, от Финляндии, Швеции и Дании. Ввод «Северного потока - 2» в эксплуатацию намечен на конец 2019 года.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон призывал европейских партнеров Вашингтона не соглашаться на строительство «Северного потока — 2», о чем он говорил в конце прошлой недели: «Польша и США вместе выступают против «Северного потока-2», который подрывает общую безопасность и энергетическую стабильность Европы, предоставляя России еще один инструмент для политизации энергетического сектора. Мы твердо убеждены в том, что Польша, которая имеет в своем распоряжении ресурсы вместе со всей Европой для диверсификации своих энергетических ресурсов, очень важна для долгосрочной безопасности Европы. Именно поэтому мы поддерживаем инициативы по созданию связующих звеньев для достижения этой цели».

Польские власти также крайне жестко критикуют немецких коллег по Евросоюзу за их мягкую позицию в отношении нового газопровода из России. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью польским медиа говорил о своем предложении президенту США Дональду Трампу распространить санкции на «Северный поток-2» для остановки или затруднения его реализации, а глава МИДа Польши Яцек Чапутович после встречи с Рексом Тиллерсоном заявил 27 января: «Польша представила критику проекта «Северной поток - 2» как инструмента политического давления. Мы будем просить партнеров в США о поддержке нашей политики в этой сфере».

Польша даже, судя по некоторым публикациям в европейской прессе, попыталась повлиять на Еврокомиссию, чтобы распространить европейские нормы регулирования на газопроводы из третьих стран — это означало бы, что «Северный поток-2», который будет контролировать «Газпром», будет контролироваться еще и европейскими ведомствами со всеми действующими в Европе антимонопольными ограничениями.

Наконец, к строительству новой ветки газопровода из России крайне негативно относятся экологи: Всемирный фонд дикой природы и германский Союз защиты природы призвали остановить реализацию проекта по строительству «Северного потока-2», так как он угрожает экосистеме Балтийского моря и «вбивает клин в солидарность и доверие в ЕС». Как передает агентство ТАСС, такое обращение направлено Ангеле Меркель и другим немецким политикам. Однако, судя по новостям из Германии, там к призывам экологов не прислушались.

Евгения Чирикова: отток газа из России ведет к экологическим катастрофам

Экологический активист, российский оппозиционный политик Евгения Чирикова рассказала о том, почему экологи разных стран считают «Северный поток-2» вредным: «С 2012 года цена на газ для Европы упала, но цена газа в России повысилась на 33%. Откуда берется дешевый газ для Европы? Получается, что его, по сути, забирают у россиян, сокращается программа газификации, потребление угля в России увеличивается, и в Европу мы гоним дешевый газ, который не такой опасный для климата, как уголь, а в России мы жжем больше угля. Это серьезно влияет на изменение климата. Как результат – черное небо над Красноярском, экологические катастрофы, Россия начинает больше использовать устаревшие угольные теплоэлектростанции, от которых, на самом деле, по всему цивилизованному миру уже начинают отказываться».

«России это ни зачем не нужно, а вот путинскому режиму это очень даже нужно, потому что если мы посмотрим на структуру бюджета, то выяснится, что 40% бюджета составляют нефтегазовые доходы. А если при этом посмотрим на расходы, то оказывается, что те же самые 40% расходов бюджета в России составляют деньги на так называемый «силовой блок» с его секретными затратами. То есть получается, что эти нефтегазовые деньги пойдут на репрессивный аппарат против таких как я, против активистов. Они пойдут наверняка на пропаганду, на всевозможные военные авантюры» - считает Евгения Чирикова.

«Труба, кроме всего прочего, идет через Кургальский заказник, что противоречит российскому законодательству и Конвенции воздействия на окружающую среду (Эспо-Конвенции). Для меня вообще все размышления о вредности «Северного потока-2» начались именно с проблемы с Кургальским заказником. Компания Nord Stream 2 подала в Эспо-Конвенцию ложную, неправильную информацию о ценности Кургальского заказника, через который они собираются прокладывать этот газопровод» - рассказывает экологическая активистка.

Михаил Крутихин: у «Северного потока-2» - большая политическая составляющая

Партнер аналитической кампании «RusEnergy» Михаил Крутихин рассказывает, что изначально целью России при проектировании «Северного потока-2» было лишение Украины статуса страны-транзитера российского газа: «Это с самого начала было задумано как часть проекта обхода Украины с севера и с юга, то есть «Северный поток» через Балтийское море и «Южный поток» через Черное море должны были обойти Украину, лишить ее полностью транзита, и замкнуться в пункте Баумгартен (это газораспределительный хаб на территории Австрии)».

«России в принципе эти трубы, которые сама Россия начала строить для «Северного потока-2» на своей территории, еще до получения всяких разрешений в Европе, и прилично на это потратила, были бы не нужны, если бы были нормальные отношения с Украиной. Нынешних трубопроводов достаточно, чтобы вдвое больше газа передавать Европе, чем сейчас «Газпром» туда отправляет» - считает Михаил Крутихин.

При этом аналитик энергетического рынка говорит, что некоторые страны в Европе, в первую очередь Германия, действительно заинтересованы в приходе новых потоков российского газа: «Германия, Австрия и отчасти Бельгия сейчас – это страны, которые считают, что дополнительный прямой путь российского газа на их территорию - это очень хорошо, тем более, что оплачивают этот праздник жизни «Газпром» и российский бюджет, то есть им бесплатно организуется дополнительный канал поставки газа. На территории Германии возникает тогда газораспределительный центр, и они будут играть значительную роль на рынке Европы. Выгодно это также производителям минеральных удобрений в Германии и электрогенерирующим компаниям, поскольку они получат гарантированные объемы газа от «Газпрома», тем более что «Газпром» сейчас не задирает цены».

Михаил Крутихин добавил, что озабоченности экологов известны и серьезны: «Экологические соображения, которые реалистичны, - это тот факт, что труба внутри России должна пройти по территории специально охраняемой природной зоны. И хотя российские природоохранные официальные органы заявляют, что никакого вреда там не будет, но экологи очень сильно этим возмущаются».

Данила Гальперович, «Голос Америки»