Десятки белорусов попались на удочку иностранной форекс-компании 12 1.02.2018, 19:06

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Белорусы «попали» на более чем полмиллиона долларов.

Десятки белорусов попались на удочку иностранной форекс-компании. По подсчётам пострадавших, которые объединились в группу в соцсетях (около 50 человек), речь идет более чем о полумиллионе долларов, сообщили в эфире ОНТ.

Как рассказал один из пострадавших, весной ему позвонили на мобильный из компании "Трэйд-12". Номер определился как канадский. На чистом русском предложили работу на фондовом рынке. Мужчина долго отказывался, но под большим психологическим давлением согласился и внес первый депозит. Начал со $100, далее пополнил свой баланс. Когда пришло время снимать средства, он, по правилам компании, поставил деньги на вывод, но в итоге пришел отказ. Мужчина потерял $30 тыс.

По данным телеканала, схема мошенничества всегда была одинакова. Компания, зарегистрированная на Маршалловых Островах, обещала "золотые горы", опытного брокера, но в результате вместо прибыли люди получили "зависшие" в Интернете деньги и огромные долги. Пострадавшие обратились в милицию, но оказалось, что возбудить уголовные дела непросто - компания находится в оффшорной зоне.

Как отметила официальный представитель ГУВД г.Минска Екатерина Вершицкая, мошенничество – это очень сложная категория преступлений. "В данном случае оно совершается ещё и за пределами нашей страны. То есть составляет определённую сложность даже возбудить уголовное дело в отношении кого-либо, потому что это действие заканчивается в иностранном государстве, не в Минске", - сказала она.

Финансовые аналитики не сомневаются в том, что схема продуманная, но мошенническая, и советуют белорусам работать с отечественными брокерами, у которых есть лицензия Нацбанка.

"У нас сейчас есть лицензированные брокеры, которые находятся в реестре Национального банка. Соответственно, работа с этими компаниями безопасна. А если вам звонят с непонятных номеров, предлагают какой-то гарантированный доход, то здесь можно говорить о том, что речь идёт о каких-то мошеннических действиях", - пояснил председатель Ассоциации развития финансового рынка Алексей Сидоров.

Старший аналитик ForexClub в Беларуси Валерий Полховский в свою очередь подчеркнул, что прежде всего нужно обращать внимание на юрисдикцию. "Если это компания, которая зарегистрирована где-то в оффшорной зоне, то любой потенциальный клиент этой компании должен понимать, что в случае возникающего конфликта все спорные вопросы будут решаться соответственно в судебных органах именно этой юрисдикции. Здесь, в Беларуси, вы решить никаких проблем не сможете", - предостерег он.