Вадим Иосуб: Новый «тунеядский» декрет - глуп и труднореализуем 16 1.02.2018, 19:14

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Вадим Иосуб

Фото: onliner.by

Декрет №1 - тупое дублирование функций и раздувание бюрократической машины.

Какой смысл в принятии нового декрета о «тунеядцах» прокомментировал «БелГазете» старший аналитик финансовой компании «Альпари» Вадим Иосуб.

- Пока четко можно сказать только одно: произошел перенос ответственности за новый, такой же бессмысленный, глупый и неконституционный декрет, как и раньше. Но в декрете N3 сразу было определено, кто подпадает под его действие, какая ответственность наступает, соответственно, все недовольство могло быть адресовано лицу, подписавшему декрет. Новый декрет по сути ничего не определяет: ни перечня лиц, ни перечня услуг, подлежащих оплате по полной стоимости, нет - решение должен принять Совмин, а претворять еще не принятые решения в жизнь будут комиссии, организованные местными органами власти. Отныне все претензии перекладываются на Совмин и местные органы власти, а лицо, подписавшее декрет (Лукашенко - прим.), оказывается не при делах.

- Давайте абстрагируемся от конкретного перечня услуг и граждан, подпадающих под действие декрета. Возможно ли с экономической точки зрения организовать 100-процентную оплату неких услуг?

- Во-первых, это глупо; во-вторых, труднореализуемо, а в некоторых случаях - просто невыполнимо.

Правительство уже декларировало, что в 2018г. все население выходит на 100-процентную оплату услуг ЖКУ; если вся страна будет полностью возмещать себестоимость услуг, непонятно, за что будут платить «тунеядцы».

Например, сегодня население по льготным тарифам оплачивает подогрев воды, который чисто теоретически можно было бы возложить на «тунеядцев». Но представим себе ситуацию: один член семьи - «тунеядец», второй - не «тунеядец». Вопрос: по каким тарифам эта семья должна оплачивать соответствующие услуги, как разделять счета? Совершенно непонятно.

С экономической точки зрения непонятно, какую пользу может получить бюджет. Самое интересное не просчитывается в принципе; никому не удалось получить ответ на вопрос о затратах на администрирование декрета N3. По приблизительным оценкам, только на рассылку «писем счастья» потрачено на порядок больше денег, чем удалось собрать, не говоря уже о том, что сегодня приходится возвращать уплаченный сбор. Экономическая эффективность этой кампании не только не была просчитана заранее (я говорю о декрете N1), но и постфактум ее нельзя будет подсчитать: никто не станет отдельно считать затраты на создание комиссий, которые планируется создавать на местах.

Экономическая эффективность недостижима. Очевидно, что недостижимы и декларации по поводу социальной справедливости. Более того, исполнение этого декрета может обрушить ситуацию с социальной справедливостью. Сегодня есть люди, которые не работают, но имеют источники для существования, причем вполне законные (получено наследство, выиграл в лотерею, жена содержит мужа или наоборот). Декрет N1 заставит такую категорию людей искать работу, возможно, фиктивно устраиваться на вакантные места, чтобы не получить статус тунеядцев. И окажется, что люди, которые не нуждаются в работе, в деньгах, займут вакансии, которые сегодня позарез нужны другим гражданам.

- Одна из главных задач комиссий, которые должны создавать местные органы власти, - помогать нуждающимся в трудоустройстве. Но никто не говорит о достойной оплате труда: сегодня в регионах очень многие не получают зарплату даже в объеме минимального потребительского бюджета.

- В стране существуют органы занятости, в обязанности которых входит трудоустройство граждан. Почему при наличии этих органов понадобилось создавать новые комиссии и что они смогут нового предложить - абсолютно непонятно. Создается новая бюрократическая структура, на которую нужны дополнительные вложения, но без новых функций. Декрет декларирует, что должны создаваться новые рабочие места, людям надо помочь трудоустроиться, - это обязанности органов занятости. Тупое дублирование функций и раздувание бюрократической машины - странно, бесполезно, затратно.