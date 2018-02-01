В Литве задержали трех российских шпионов 1.02.2018, 19:19

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Один из задержанных собирал данные на военном аэродроме, другой - в порту, о третьем пока ничего не известно.

Правоохранительные органы Литвы арестовали в декабре 2017 года троих человек, подозреваемых в сборе информации по заданию российских спецслужб, сообщает Delfi.lt.

В сообщении Генпрокуратуры Литвы говорится, что трое подозреваемых задержаны в ходе двух не связанных друг с другом расследований.

В рамках первого из них задержан гражданский сотрудник одного из вспомогательных подразделений ВВС Литвы, за деньги передававший российской разведке информацию. В Генпрокуратуре заверили, что доступа к секретным сведениям подозреваемый не имел.

В рамках второго расследования был задержан житель Клайпеды, сообщавший о судах, замеченных их в клайпедском порту и портах других городов Литвы.

В сообщении Генпрокуратуры Литвы особо отмечается, что иностранные спецслужбы пытаются вербовать не только людей, имеющих доступ к действительно секретным сведениям, но и тех, кто не имеет к государственной тайне вообще никакого отношения.

«В мирное время некоторые действия кажутся невинными и не причиняющими вреда. Однако в случае кризиса или военного конфликта поручаемые таким людям задания могут оказаться куда более опасными для нашей страны», — заявили в Генпрокуратуре, предупредив, что попытки вербовки обычно предпринимаются во время визитов в соседние с Литвой страны, не являющиеся членами НАТО.

О любых попытках привлечь литовских граждан к сбору информации для иностранцев Генпрокуратура Литвы рекомендует сообщать в контрразведку, предупреждая, что наказанием за шпионаж может стать лишение свободы на срок до 15 лет.