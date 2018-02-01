Украинец Alekseev допущен к финалу нацотбора «Евровидения-2018» 2 1.02.2018, 19:31

1,297

В финале национального отбора на «Евровидение» выступят 10 исполнителей.

В финале национального отбора на "Евровидение" выступят 10 исполнителей. 1 февраля Белтелерадиокомпания подтвердила, что группа Shuma внесла изменения в текст композиции "Хмаркі", а ALEKSEEV — в мелодию конкурсной песни "Forever". Поскольку рекомендации организаторов были выполнены, препятствий для их участия в финале нет, передает euroradio.fm.

Финал национального отбора пройдет 16 февраля, он будет показан в прямом эфире телеканала "Беларусь 1". Список финалистов следующий:

1. Adagio, композиция "Ты и я";

2. ALEKSEEV, "Forever";

3. Shuma, "Хмаркі";

4. Napoli, "Chasing Rushes";

5. Анастасия Малашкевич, "World on Fire";

6. Гюнешь, "I won't Cry";

7. Радиоволна, "Subway Lines";

8. Alen Hit, "I don't Care";

9. Lexy Weaver, "Ain't You";

10. Кирилл Гуд, "Deja Vu".