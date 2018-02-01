Украинец Alekseev допущен к финалу нацотбора «Евровидения-2018»2
- 1.02.2018, 19:31
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В финале национального отбора на «Евровидение» выступят 10 исполнителей.
В финале национального отбора на "Евровидение" выступят 10 исполнителей. 1 февраля Белтелерадиокомпания подтвердила, что группа Shuma внесла изменения в текст композиции "Хмаркі", а ALEKSEEV — в мелодию конкурсной песни "Forever". Поскольку рекомендации организаторов были выполнены, препятствий для их участия в финале нет, передает euroradio.fm.
Финал национального отбора пройдет 16 февраля, он будет показан в прямом эфире телеканала "Беларусь 1". Список финалистов следующий:
1. Adagio, композиция "Ты и я";
2. ALEKSEEV, "Forever";
3. Shuma, "Хмаркі";
4. Napoli, "Chasing Rushes";
5. Анастасия Малашкевич, "World on Fire";
6. Гюнешь, "I won't Cry";
7. Радиоволна, "Subway Lines";
8. Alen Hit, "I don't Care";
9. Lexy Weaver, "Ain't You";
10. Кирилл Гуд, "Deja Vu".