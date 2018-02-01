Financial Times: РФ ищет политический выход из трясины в Сирии 5 1.02.2018, 19:48

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Сирийская авантюра может закончиться для Кремля проблемами.

Россия спешит заключить политическое соглашение для Сирии после того, как ее вторжение в страну изменило ход войны в пользу режима Башара Асада. Для этого она недавно организовала переговоры в Сочи. Но встреча, которую сирийская оппозиция бойкотировала, лишь подчеркнула настоящие проблемы Кремля в этой авантюре.

Об этом пишет Financial Times (перевод - zn.ua), напоминая о том, как Владимир Путин в сентябре 2015 года вмешался в сирийскую гражданскую войну, пообещав, что быстро ее завершит. Но спустя почти два с половиной года он оказался в еще более глубоком болоте.

"Асад стал более уверенным в себе и все меньше поддается контролю в то время, как бои продолжаются. А западные правительства обвиняют Москву в пособничестве кровопролитию", - говорится в статье.

Издание напоминает, как Путин в прошлом году объявил о завершении операции в Сирии. Но после того российскую авиабазу в Хмеймиме минимум дважды атаковали. Москве приходится и дальше поддерживать Асада в войне против оппозиционных сил. А в это время Турция начала наступление против курдов в Африне.

Хаос мешает Москве получить выгоду от сирийского конфликта для укрепления влияния на Ближнем Востоке, где всегда доминировали США. Даже советники Кремля признают, что сирийская роль России испорчена проблемами вроде тех, с которыми столкнулись США после кампаний в Ираке и Афганистане.

"В российском обществе есть реальный страх повторения опыта Афганистана", - сказал глава Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения академии наук России Василий Кузнецов.

Ранее издание The Guardian писало, что Россия и ООН договорились о написании новой конституции Сирии. Специальная комиссия будет включать по 50 представителей от России, Турции и Ирана, которые спонсировали встреча в Сочи. Интенсивные переговоры могут начаться с процесса избрания членов комиссии в то время, как SNC сомневается, принимать ли ему участие в организации, которая не собирается отстранять от власти Башара Асада.