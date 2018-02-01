Капитализация биткоина опустилась до рекордно низкого уровня 6 1.02.2018, 20:00

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Доля биткоина на рынке криптовалют опустилась до 32,6%.

Доля биткоина (Bitcoin) в общей капитализации рынка криптовалют в январе 2018 года опустилась до 32,6%, что является рекордно низким уровнем за время существования биткоина. Об этом свидетельствуют данные агрегатора Coinmarketcap, передает РБК.

Согласно данным Coinmarketcap, на сегодня, 1 февраля, биткоин занимает 33% рынка. Капитализация криптовалюты биткоин составляет 160 млрд долларов, а капитализация всего криптовалютного рынка - 480 млрд.

Напомним, курс биткоин во вторник, 16 января, упал до минимального уровня с начала декабря 2017 года, понизившись до отметки в 12 тыс. долларов.