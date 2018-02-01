Звезда украинского хоккея в 36 лет попал в сборную Беларуси 2 1.02.2018, 20:34

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Александр Матерухин

6 февраля Александр Матерухин может дебютировать в составе нашей сборной в матче против Канады.

Украинский форвард Александр Матерухин в нашем хоккее с 2005 года. С тех пор он, за исключением двухлетней отлучки в «Донбасс», выступает исключительно в белорусских клубах. Александр называет Минск вторым домом, а еще с Беларусью его связывает жена-могилевчанка и ребенок, пишет «Трибуна».

Сейчас Матерухину 36 лет. И он готовится дебютировать в нашей сборной, пока что в товарищеском матче с Канадой. Давайте вспомним, как украинский форвард стал белорусом и попал в нашу сборную.

Шесть лет в североамериканском миноре (QMHL, ECHL и немного АХЛ) не помогли молодому Матерухину попасть в НХЛ. Поэтому в 2005-м он переехал из США в Могилев. В те годы местный «Химволокно» не был дном и даже в плей-офф участвовал. Статистика форварда в той команде была достойной: 106 (56+50) очков в 111 матчах.

После двух сезонов в Могилеве Матерухин перешел в «Юность». Первые два года Александр провел хорошо (99 очков в 129 встречах), а два последующих – просто потрясающе: 172 (76+96) результативных балла в 129 матчах. То есть в среднем 1,3 очка за игру! С «Юностью» Матерухин трижды стал чемпионом Беларуси, дважды выиграл Кубок страны, а также завоевал с командой Континентальный кубок 2011 года.

После успешного четырехлетнего выступления в команде Михаила Захарова, Матерухина позвали в амбициозный «Донбасс». Сезон-2011/12 Александр провел в ВХЛ, а также стал чемпионом Украины. В следующем году «Донбасс» заявился в КХЛ, но закрепиться в команде Матерухину не удалось: на лед украинец выходил лишь в семи матчах российской лиги и больше играл во внутреннем первенстве. После невзрачного сезона в Донецке Александр вернулся в Беларусь. Кажется, навсегда.

В «Немане», куда Матерухин перешел из «Донбасса», украинец подтвердил высокий, по белорусским меркам, класс: в 13 матчах за гродненцев набрал 25 (15+10) очков. В итоге, Александра вместе с партнером по команде Ярославом Кристеком позвали в минское «Динамо». В отличие от чеха, который вскоре покинул «зубров», Матерухин сумел закрепиться в «Динамо». В худшем в истории «зубров» сезоне – 2013/14 – ему удалось забросить 17 шайб в 41 игре.

Той же весной Александр сыграл за родную сборную на чемпионате мира в первом дивизионе и с четырьмя шайбами в пяти матчах стал лучшим снайпером своей команды. В последний раз, хотя тогда казалось, что все будет по-другому: сразу после чемпионата мира Матерухин договорился о возвращении в «Донбасс». Однако из-за войны на юго-востоке Украины донецкий клуб не заявился в КХЛ, и переход сорвался. Летом Александр поддерживал форму в Могилеве и рассуждал о печальных событиях на своей Родине.

Интересно, что после сезона-2013/14 Матерухину предлагали остаться в Минске. Но на однолетний двусторонний контракт Александр не согласился.

Впрочем, летом 2014 года Матерухину удалось подписаться с «Динамо». Тогдашний генменеджер «зубров» Владимир Бережков возвращение украинца не приветствовал. Чуть позже функционер уверенно заявил, что Матерухин возвращается в «Динамо» как украинец, подчеркнув, что никакой смены спортивного гражданства не будет.

Сезон-2014/15 Матерухин начал в чемпионате Беларуси. Александр набирал почти 1,5 очка за матч, так что его возвращение в КХЛ долго ждать не пришлось. Вместе с успехами форварда размывались и формулировки относительно смены спортивного гражданства. Заявления Бережкова перестали быть категоричными.

В 2015 году Матерухина вновь позвали в сборную Украины – тот не поехал, сославшись на травму. Незадолго до этого «зубры» продлили контракт с игроком на три года года, а спустя пару месяцев, в августе 2015, Матерухин получил белорусский паспорт.

Александр, на тот момент 10 лет знакомый с Беларусью, спокойно влился в нашу жизнь. Выразил готовность помочь сборной Беларуси, если та им заинтересуется.

При этом казалось, что в 2018 году ждать от Матерухина – напомним, сейчас ему 36 – игры на уровне сборной будет уже трудно. Тем более статистика Александра становилась скромнее. Если в первом сезоне за «зубров» Матерухин забросил 17 шайб, во втором – 14, то в сезоне-2015/16 – лишь 9.

Но все изменилось с приходом в «Динамо» Крэйга Вудкрофта. У Матерухина вдруг открылось второе дыхание, и в сезоне-2016/17 он стал одним из лучших белорусов в «Динамо». 37 (22+15) очков в 59 матчах – это весьма недурно даже для легионера. Правда, запала украинца с белорусским паспортом надолго не хватило. В нынешнем сезоне Матерухину вообще не удалось забросить в 24 матчах. В результате хоккеист был отправлен динамовским руководством восвояси.

В январе форвард отказался возвращаться в «Юность» и вместе с Александром Кулаковым перешел в «Шахтер». На уровне экстралиги статистика у Матерухина по-прежнему достойная: 8 (5+3) очков в 7 матчах. В итоге в последний день января Дейв Льюис вызвал Александра в сборную Беларуси.

В декабре 2016 года Матерухин заявил, что готов достойно выступать за сборную Беларуси, несмотря на возраст.

Шанс сделать это у него будет совсем скоро. 6 февраля в 12.00 белорусы сыграют с Канадой в Риге.