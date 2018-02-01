Эксперты: Земан выиграл выборы благодаря грязной игре прокремлевских сайтов 3 1.02.2018, 20:48

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Милош Земан

Кампания массового дезинформирования была организована проземановским и прокремлевским сообществом.

Милош Земан смог во второй раз выиграть президентские выборы в Чехии благодаря организованной кампании по дискредитации его соперника, ученого Йиржи Драгоша.

К такому выводу на основе анализа информации в СМИ и соцсетях пришли эксперты пражского аналитического института European Values, сообщает «Укринформа».

«Кампания массового дезинформирования была организована проземановским и прокремлевским сообществом из числа нескольких десятков сайтов-дезинформаторов с целью деморализации некоторых из избирателей, которые проголосовали бы за Йиржи Драгоша», - говорится в анализе.

Его авторы отмечают, что обширная кампания была организована неизвестными лицами через прямые цепочки электронных адресов. Источники также остаются неизвестными.

Эксперты обращают внимание также на то, что фактический руководитель кампании президента Земана Мартин Неджедли (которого СМИ называют бывшим директором Лукойла и кассиром Путина) организовал финансирование кампании таким образом, что остается неизвестным, кто на самом деле предоставил большую часть денег в поддержку этого кандидата. При этом установлено, что следы финансирования рекламной антикампании против Драгоша, в частности на билбордах, ведут в Китай, к фирме под названием Eurasia Development Group Limited.

Драгоша изображали бывшим агентом тайной полиции в эпоху коммунизма, сторонником неограниченной иммиграции, «кандидатом элиты» и даже педофилом. Эти ложные сообщения появились в дезинформационных изданиях, в социальных сетях, в цепочных электронных писем и даже в листовках, которые граждане находили в своих почтовых ящиках. Земан, напротив, представлялся как единственный защитник чешской нации и чешского суверенитета, «народный кандидат».

Как сообщалось, в ходе второго тура выборов в минувшие пятницу-субботу Драгош проиграл Земану менее 3% (около 150 тыс. голосов).