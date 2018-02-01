Brot für die Welt: Белорусское гражданское общество находится под давлением 1.02.2018, 20:57

Немецкая организация «Хлеб для мира» опубликовала доклад о состоянии гражданского общества в разных странах мира.

Немецкая организация Brot für die Welt («Хлеб для мира») опубликовала доклад о состоянии гражданского общества в разных странах планеты, передает thinktanks.by.

Государства, имеющие самые слабые демократические свободы в основном находятся в Африке и Азии.

Из 22 стран с открытым гражданским обществом 19 находятся в Европе. 13 из них являются членами Европейского союза. Это Германия, Норвегия, Швеция, Португалия, Финляндия, Эстония, Латвия и некоторые другие. Но это также означает, что 15 оставшихся государств ЕС ограничивают гражданские свободы.

В исследовании Brot für die Welt лишь три страны Европы отнесены к группе с «ограниченным» гражданским обществом. Это Венгрия, Молдова и Украина. Также лишь три европейских государства причислены к группе, где гражданское общество находится под давлением. Это Беларусь, Россия и Турция. Стран с закрытым гражданским обществом в Европе нет.

Вместе с тем, по данным автором исследования, в странах с закрытым гражданским обществом проживает 27% населения Земли или 2 млрд человек. К таким государствам относятся Китай, Судан, Туркменистан, Узбекистан, Вьетнам, КНДР и другие (всего 21 страна).

«С уменьшением свободы снижаются социальные права, а также достойная жизнь, питание, образование и здравоохранение. Возможности претендовать на эти права становятся хуже, растет социальное неравенство. Потому что, когда независимое гражданское общество умирает, процветает коррупция, деспотизм и эксплуатация», - говорится в докладе.

В странах где гражданское общество «находится под давлением» живет 18% населения или 1 млрд 340 миллионов человек. В государствах с «ограниченным» гражданским обществом проживает 37% землян или 2 млрд 750 миллионов человек. Это самая большая категория стран. В «частично ограниченных» государствах живет 16% населения или 1 млрд 190 миллионов людей.