В Белостоке продают авто, конфискованные у белорусских контрабандистов 2 1.02.2018, 21:28

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Польские пограничники выставили на торги белорусские авто, конфискованные за крупную контрабанду сигарет.

Цены на машины не стеснялись ставить низкими. Даже с учетом растаможки почти новую Mazda 6 выгодно забрать обратно в Беларусь, отмечает AutoGrodno. Но следует знать, что машины пережили углубленный досмотр, который порой подразумевает разбор элементов салона и кузова.

Наиболее интересным в этих объявлениях, конечно же, является цена. Минивен Citroen Jumpy 2007 года выпуска с двигателем 2,0 D поляки оценили в 800 долларов США. В Беларуси цены на такой в 10 раз выше: от 8000 долларов. На сайтах объявлений поляки продают подобные Citroen за 5000 долларов.

Конечно, у конфискованного автомобиля остались следы после углубленного досмотра пограничной службой. К примеру, у автомобиля отсутствуют некоторые элементы интерьера: пластиковые вставки на дверях и центральной консоли, оборвана обшивка потолка, сорвана обшивка на задних дверях и в багажном отсеке. К машине можно было бы присмотреться и белорусу, но растаможка неоправданно высока: 9600 евро.

Седан Mazda 6 (2016 года выпуска) с бензиновым двигателем Skyactiv-G объемом 2.0 литра и автоматической коробкой передач оценили всего в в 3500 долларов. Такой автомобиль в Беларуси обойдется в 6 раз дороже: от 20 000 долларов. На польских же авторынках модель продается по цене от 17 000 долларов.

К сожалению, болгарка офицеров не пожалела еще гарантийный автомобиль. В салоне Mazda6 тоже поработали усердно, но в основном демонтировали обшивку пола. У нас растаможка на этот автомобиль обойдется в 5000 евро, а учитывая низкую стартовую цену, автомобиль выгодно купить будет даже белорусу. Можно представить удивление пограничников, когда машина вновь начнет пересекать границу.