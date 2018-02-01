В Европарламенте усилят противодействие «друзьям Путина» 2 1.02.2018, 21:46

Предложения по противодействию будут представлены после 18 марта.

В Европарламенте прорабатывают предложения относительно предотвращения в стенах законодательного органа ЕС мероприятий, направленных на продвижение и поддержку агрессивной и противоправной политики Москвы.

Об этом заявила европарламентарий от Германии Ребекка Хармс, сообщает корреспондент «Укринформа» в Брюсселе.

«С тех пор, как мы прекратили официальный диалог (в 2014 году с Госдумой РФ - ред.), мы видим много проявлений так называемого неофициального диалога. И мы даже наблюдаем рост активности, как мы их называем, «друзей Путина», которые поддерживают путинские идеи здесь, в Европарламенте», - прокомментировала ситуацию депутат Хармс.

Немецкий политик пояснила, что по поручению руководства Европарламента комитет по иностранным делам, делегация ЕП в комитет парламентского сотрудничества ЕС-Россия, а также она лично, как сопредседатель парламентской ассамблеи Euronest, сейчас готовят предложения относительно реагирования на «неофициальные» пророссийские мероприятия в ЕП.

По ее словам, предложения будут представлены после переизбрания Путина 18 марта на очередной президентский срок.

В свою очередь чешский европарламентарий Яромир Штетина отметил, что посещал организованные в здании ЕП европейскими коммунистами мероприятия, в которых участвовали представители так называемых «ДНР» и «ЛНР».

«Коммунисты во всех странах поддерживают оккупацию Крыма. Именно в моей стране - это так и есть. Я публично выступаю против этого. Ведь Россия своей информационной войной хочет уничтожить Евросоюз. Но у нас свобода слова...», - отметил чешский депутат.

Литовский парламентарий Петрас Ауштрявичюс отметил, что европейских политиков, которые поддерживают Кремль, получая за это финансовые выгоды, необходимо знать поименно и публично критиковать.