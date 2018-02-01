Резервный фонд РФ официально прекратил свое существование 1.02.2018, 22:02

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Все средства Резервного фонда использовали.

1 февраля Резервный фонд РФ официально прекратил свое существование. Это предусмотрено законом "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части использования нефтегазовых доходов федерального бюджета", сообщало министерство финансов России еще 10 января.

Отмечалось, что в декабре 2017 года остатки средств Резервного фонда в иностранной валюте на счетах в Банке России ($7,62 млрд, €6,71 млрд и 1,1 млрд фунтов стерлингов) в полном объеме использовали на покрытие дефицита федерального бюджета.

"Данные средства в иностранной валюте реализованы за 1000,42 млрд руб. (470,2 млрд грн. – Прим.), а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета", – сообщали в минфине.

Фактически Резервного фонда не существует уже месяц – с 1 января 2018 года. Его присоединили к Фонду национального благосостояния (ФНБ).

Оба фонда были созданы в 2008 году в результате разделения Стабилизационного фонда, предназначенного для накопления дополнительных доходов от роста цен на углеводороды.

В случае резкого падения доходов казны Резервный фонд должен был стать источником финансирования дефицита бюджета.

ФНБ создавался как часть механизма пенсионного обеспечения на длительную перспективу, а другая часть его средств была инвестирована в долгосрочные самоокупаемые инфраструктурные проекты.

Резервный фонд России в 2016 году уменьшился в 3,7 раза и составил 972,13 млрд руб. ($16,03 млрд). В декабре 2016 года глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова заявляла, что в 2017 году Резервный фонд России будет полностью исчерпан и правительство страны перейдет к использованию средств Фонда национального благосостояния.