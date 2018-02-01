Папа Франциск не сможет приехать в Беларусь в 2018 году 1 1.02.2018, 22:06

Фото: AFP

Речи о возможном визите Папы Римского в нашу страну ведутся около десятилетия.

Папа Франциск не сможет приехать в Беларусь в 2018 году. Программа его визитов уже подготовлена, и нашей страны в ней нет.

Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал руководитель белорусских католиков архиепископ Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевский.

По его словам, 1 февраля с понтификом в Ватикане встречались епископы из Беларуси, которые передали приглашение посетить нашу страну.

"Епископы пригласили Папу посетить Беларусь. Папа сказал так, что на этот год это уже невозможно, так как программа расписана. Но он очень и очень хотел бы приехать. И выразил надежду, что такая возможность будет", - сказал Тадеуш Кондрусевич.

Речи о возможном визите Папы Римского в нашу страну ведутся около десятилетия.

В конце прошлого года стало известно, что осенью 2018-го понтифик может посетить Литву. Возникла надежда, что он заедет и в Беларусь. Но этого не будет. К тому же, как ранее заявлялось, визит Папы Римского в Беларусь должен быть согласован с руководством Русской Православной Церкви.