Могилевчанин: Предлагаю чиновникам прожить на минималку 5 1.02.2018, 23:07

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Жители Могилева возмущены издевательским «повышением» бюджета прожиточного минимума.

Путь к социальному государству правитель Беларуси начал в далеком 1994-ом. И – по крайней мере на словах – продолжает дальше.

С сегодняшнего дня человеческий потенциал в Беларуси оценивают на Br 1,5 больше. На столько Министерство труда повысило бюджета прожиточного минимума. Как объясняет в интервью «Белсату» экономист Леонид Злотников, под этим понятием белорусское правительство понимает минимальную сумму, за которую человек может выжить в нашей стране.

«Только, чтобы он поел и с голоду не умер, минимальные санитарные нужды. Он не может при таких доходах поддерживать семью, не может иметь детей. Это самый минимальный уровень физического выживания человека», – говорит он.

Повышение на Br 1,5 не вызывало энтузиазма у граждан

По крайней мере у тех жителей Могилева, которых опросил «Белсат».

«Нереально жить, невозможно. Я еще подрабатываю. Даже учитывая те деньги, что я подрабатываю, едва хватает, чтобы выжить».

«Это очень мало. Посчитайте коммунальные услуги. Хочется куда-то и сходить, обуться, одеться – это очень мало».

«Это нужно предложить тем, кто это сделал, прожить на эти деньги. Если они это смогут и покажут, распишут этот бюджет, – пожалуйста!» – говорят прохожие.

Изменились минимальные трудовые и социальные пенсии

С 1-го февраля они выросли в среднем на ту же сумму.

Пока глава государства обещает всем Br 1000, большинство не получает и половины.

«Если взять медианную зарплату – средний доход, который делит население на две равные части. Вот эта медианная зарплата – она у нас Br 555 ($ 270). Это тоже очень маленькая величина», – обращает внимание Леонид Злотников.

В то же время растет число тех, кто живет за чертой национальной бедности. Согласно статистике за сентябрь доходы почти 6% белорусов были ниже прожиточного минимума. Таким образом бедность затрагивает более полумиллиона жителей так называемого социального государства.