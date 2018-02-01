Потомков Кастуся Калиновского нашли под Каменцом 1.02.2018, 23:20

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Историк Василь Герасимчик также нашел рукопись неизвестного номера «Мужицкой правды».

Историк из Гродно издал книгу с неизвестными фактами «Канстанцін Каліноўскі: асоба і легенда». Фигуру Калиновского, который родился ровно 180 лет назад, Василь Герасимчик начал изучать в 2010-м, когда учился в университетах Москвы и Торуни, пишет kp.by. Тогда, вспоминает он, разговоры Калиновского постоянно политизировали:

- Его то включали, то исключали из учебников истории. В одном, за 10-й класс, написали даже главу о «историографическом мифе Винцента Константина Калиновского» - вроде как это никакой не герой, а сконструированный образ. Правда, тот учебник скоро заменили.

Дом на Невском проспекте, где в 1859 году жили братья Калиновские, не сохранился. В начале ХХ века на его месте появилось новое строение

Фото: архив Василя ГЕРАСИМЧИКА

Активнее всего Василь работал над книгой последние два года. Изучил богатейшую коллекцию документов о Калиновском и восстании в Национальном архиве Беларуси в Гродно, знакомился с оригиналами из Литовского национального архива, с коллекцией Московской публичной исторической библиотеки.

Но к материалу историк подходил с позиции читателя, которому хочется узнать что-то интересное. А отдельные занятные о Калиновском факты разбросаны по разным источникам. К примеру, Герасимчик попытался разобраться, как на Калиновского повлияла семья. Ведь в детстве будущий лидер восстания 1863 - 1864 годов потерял мать, умирали его братья и сестры:

Здесь находилась петербургская библиотека, где переписывал старые документы Виктор Калиновский

Фото: архив Василя ГЕРАСИМЧИКА

- У отца Кастуся, Сымона Калиновского, было 25 детей. Выжило из них только шестеро, трое дали потомков. Я проследил генеалогию и могу точно сказать: далекие потомки Калиновского живут в Каменецком районе Брестской области. Наверняка они и не знают об этом факте, ведь фамилия у них другая. Я буду готов раскрыть ее с их согласия, когда закончу с коллегой книгу о семье Калиновских с метриками и генеологическим древом.

Проследил Василь и за тем, как и где жил Калиновский. Например, в 1859 году из-за эпилепсии Кастусь с братом Виктором по совету доктора переехали из загрязненного района Петербурга у сахарных заводов. Причем поселились они в сердце столицы Российской империи - на Невском проспекте. Тогда деньгами далеко не зажиточным братьям помогало не только переписывание старых документов Виктором, но и руководство Петербургского университета, где учился Кастусь. Кстати, эти перемены и улучшение качества питания помогло победить болезнь.

Василь Герасимчик опубликовал неизданный номер "Мужыцкай праўды" и указал, что потомки семьи Кастуся Калиновского живут в Каменецком районе.

Случайно нашел Василь рукопись номера подпольной газеты повстанцев-калиновцев «Мужыцкая праўда», который так и не попал в печать. Сегодня мы знаем о 7 отпечатанных выпусках за подписью «Яська-гаспадар з-пад Вільні», которые распространялись до и во время восстания. Ходили такие газеты-листовки не только на землях нынешних Беларуси, Польши и Литвы, но и Латвии, северо-запада России.

- Моя находка - это листок, исписанный по-белорусски латинкой. Там есть дата и даже печать повстанческого комитета, который возглавлял Калиновский. В книге текст неизданного номера привожу целиком. Главная мысль в нем такая: Калиновский и его соратники считали, что местные жители отличались и от русского народа, и от польского.

Кстати, Василь Герасимчик говорит, что в художественной литературе Калиновский выглядит нередко «фанатиком революционной идеи»:

- Возможно, проблема в том, что он во многом был первым, кто попытался словами объяснить свои политические и национальные взгляды. Потому одни видели в нем «литвинского сепаратиста» или «круля Литвы», другие - «польского Робеспьера». Но даже некоторые его польские современники называли Калиновского «апостолом белорусского народа». А еще я заметил, что в белорусской истории Калиновского вспоминали в самые тяжелые периоды: в годы Первой мировой войны и Великой Отечественной, в борьбе Западной Беларуси за национальное освобождение в межвоенное время, в пору возрождения начала 1990-х.

Кcтати

Из программы по истории Беларуси за 9-й класс исключили вопрос о «Лістах з-пад шыбеніцы» - последних текстах Калиновского, переданных им уже после ареста. Не изучают произведение и на уроках белорусской литературы. В принципе о знаменитой фигуре на уроках словесности говорят лишь дважды: сначала как о примере публицистики в часовом обзоре литературы реализма в 9-м классе, а на повышенном уровне в 11-м - как о персонаже романа Владимира Короткевича «Каласы пад сярпом тваім». Неудивительно, что 180-летие Кастуся Калиновского не включено в календарь юбилейных дат, которому следуют школы.