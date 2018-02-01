В Гомеле сотрудница банка украла $50 тысяч с клиентских депозитов
- 1.02.2018, 23:32
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Деньги она списывала крупными суммами в течение года с небольшим.
Преступную схему с левыми счетами, эмитированными банковскими картами и подделкой подписей осуществила в Гомеле банковская работница со стажем, сообщают «Сильные Новости».
Началось все в апреле 2015 года, 56-летняя ведущая специалист отдела одного из гомельских банков открыла счет на имя знакомой и перевела туда $30000 с депозита вьетнамца, клиента банка. Подождав обналичила счет, а через пару месяцев повторила «фокус».
Украденные деньги обналичивала в разных банкоматах, используя для этого банковские карта, эмитированные под поддельные счета. Оформляя необходимые документы ловко подделывала как подписи клиентов, так и автографы коллег-работников.
В августе 2016 года решила пойти дальше, узнала логин и пароль от компьютера коллеги и перевела на левый счет еще $3000 клиента банка из Вьетнама. Так за год с лишним украла примерно $50000.
Мошенницу осудили на 6 лет заключения с конфискацией имущества и запретом занимать должности, еще ей придется выплатить банку 75 тысяч рублей.