Майк Пенс уклонился от встречи с представителями Северной Кореи 10.02.2018, 8:18

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Майк Пенс

Политику пришлось делить с чиновниками КНДР одну ВИП-ложу на церемонии открытия Олимпийских игр.

Вице-президенту США Майку Пенсу, главе Южной Кореи и членам официальной делегации КНДР пришлось делить одну ВИП-ложу на церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане. При этом Пенс постарался избежать каких-либо контактов с представителями Северной Кореи.

Вице-президента и его жена Карен разместили в одном ряду с президентом Южной Кореи Муном Чжэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Северокорейцы – Ким Ё Чен и Ким Ён Нам – также оказались в этой ложе, в соседнем ряду с Пенсом.

Ким Ё Чен – родная сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, ее считают одним из ключевых советников своего брата. Она стала первым представителем правящей КНДР семьи, посетившей Южную Корею с момента окончания войны на Корейском полуострове в 1953 году.

В офисе вице-президента США сообщили, что у Майка Пенса не было «никаких контактов» с официальными лицами из КНДР.

«Он мог сесть вместе с делегацией США и отказаться от места в вип-ложе, но решил не делать этого, даже зная, что северокорейцы будут сидеть позади него, – сообщил представитель админрстрации. – Сев вместе с Муном Чжэ Ином и Синдзо Абэ вице-президент хотел подчеркнуть крепость союзнических связей. Но если мы (представители КНДР) обратились к нему, он бы не стал отвечать».

Еще один представитель администрации добавил, что «никаких контактов» не планируется и в предстоящую субботу.

«Я не думаю, что вы будете говорить о геополитике во время состязаний по конькобежному спорту», – сказал он.

ООН разрешила делегации из КНДР посетить Олимпийские игры, временно отменив персональные санкции, введенные против представителей режима.