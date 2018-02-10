Куда «убегает» белорусское молоко? 2 10.02.2018, 8:36

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80% молочной продукции, поставляемой из Беларуси в Кыргызстан, теряется по дороге.

По данным ЕАЭС, за период с января по октябрь 2017 года Беларусь экспортировала в Кыргызстан молочную продукцию на $43 млн. Об этом также свидетельствуют данные ГТК Республики Беларусь.

Milknews сравнил показатели ГТС Кыргызстана и выяснил, что за 2017 год всего в Кыргызстан было завезено молока на $10 млн. Таким образом, продукция на $33 млн (79% от общего объема импорта из РБ) была направлена в Кыргызстан, но до страны-получателя она не дошла.

Российские эксперты предполагают, что этот объем был направлен в Россию в связи с ограничениями, вводимыми в течение прошлого года в отношении белорусских поставщиков со стороны российских контролирующих органов. При этом благодаря отсутствию торговых границ внутри ЕАЭС подобные перемещения продукции не учитываются и не встречают препятствий. Участники российского рынка молока именно этим объясняют тот факт, что продукция белорусских предприятий, попавших под санкции Россельхознадзора, каким-то образом все равно оказывается в России.

Руководитель молочного департамента ГК «Доминант» Владимир Чеверов и председатель правления ГК «Аланталь» Александр Никитин подтвердили, что на рынке наблюдается ощутимый рост присутствия молочной продукции, ввоз которой был запрещен Россельхознадзором.

Доля такой продукции, по оценкам экспертов, может составлять более 15% от всего объема рынка молочной продукции РФ.

Косвенно факт попадания в Россию запрещенной белорусской продукции также подтверждается данными о сокращении экспорта в Россию и одновременным ростом экспорта по нероссийским направлениям в 2017 году, совпадающими по своему объему.

Статистика экспортных поставок Республики Беларусь в 2017 году показывает снижение доли экспорта молочной продукции в Россию, одновременно показывая увеличение экспорта в остальные страны ЕАЭС. Лидерами по ввозу белорусских молочных продуктов, за исключением России, остаются Казахстан и Кыргызстан.